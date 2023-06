Gulyás Gergely részvétét fejezte ki a honvédségihelikopter-baleset miatt

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arról is beszélt, hogy lezuhant egy magyar katonai helikopter Horvátországban. A kormány nevében részvétét fejezte ki a miniszter is a családtagoknak. Szólt arról is, hogy azonnali vizsgálat kezdődött, és annak eredményéről tájékoztatást adnak.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szerdán a honvédelmi miniszter a kormány és a tárca nevében szintén részvétét fejezte ki a horvátországi helikopter-balesetben elhunytak hozzátartozóinak sajtótájékoztatón Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium saját halottjának tekinti az elhunyt katonákat.

Elmondta: a 86. Kiss József Helikopter Dandár Különleges Légi Műveleti Osztag egy Airbus H145-ös helikoptere szerdán Horvátország területén lezuhant három magyar katonával.

Közülük ketten kötelességteljesítés közben, a haza szolgálatában elhunytak, a harmadik katonát továbbra is keresik – emelte ki.

Az esemény kivizsgálása folyamatban van, a helyszínen tartózkodik a horvát légierő vizsgálóbizottsága, a horvát vezérkari főnök és a politikai vezetés. A helyszínre tart továbbá Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke is egy különleges szakértői csoporttal.

A baleset részleteiről, bekövetkezésének okáról a szakértői vizsgálat befejezése után fognak beszámolni – mondta a politikus.