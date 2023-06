Elkezdődött az idei meggyszezon, kinyitottak a szedd magad földek is!

Magyarország Európa harmadik legnagyobb meggytermelője. A magyar meggy iránt egyedülálló íze-zamata és kiváló beltartalmi értékei miatt külföldön is nagy a kereslet, de itthon is sokan kedvelik. Mit érdemes tudni erről a gyümölcsről és hol szedhetünk magunknak belőle? Most kiderül!

Elindult az idei meggyszezon! Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

Elkezdődött a meggyszezon

Megkezdődött az idei meggyszezon a korai fajták szedésével. Az idei évben is zamatos, kiváló minőségű gyümölcsök jellemzik a kínálatot – hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A magyar nemesítésű meggyfajták kiváló beltartalmi értékeinek köszönhetően a német piacon is nagyon keresettek. A hazai meggy jelentős része, általában 60-80 százaléka exportra, legfőképp Németországba kerül. A hazai lakosság meggyfogyasztása így is évente átlagosan 10-15 ezer tonna, vagyis egy igen népszerű gyümölcsről van szó.

Mi fán terem a meggy?

A meggy a cseresznye rokona és Magyarországon régóta termesztik. Nem csak finom, de jótékony hatása is van: gazdag antioxidánsokban, nagyon magas a rosttartalma és káliumban is gazdag. Nyersen, kompótként, süteményben, levesben, mártásban és persze pálinkaként is megállja a helyét és nagyon jól kombinálható húsokkal is.

Aki szeretne, magának is szedhet

Az úgynevezett szedd magad akcióhoz sok főváros környéki és vidéki gazdaság csatlakozik minden évben. Ennek lényege, hogy a gazdák beengedik az embereket a földjükre, cserébe nem kell a zöldségek, gyümölcsök leszedéséért, szállításáért fizetniük. A vásárlóknak pedig ez a fajta bevásárlás olcsóbb mint a hagyományos, az áru pedig a lehető legfrissebb. A szezon a földeken az eperrel kezdődött és már nyitva vannak a meggyföldek is.

Hol szedhetünk magunknak a főváros környékén meggyet?