Elképesztő videó: emeleti ablakon mászott be a házba az éhes medve

Könnyen tragédiával is végződhetett volna egy coloradói medve élelemszerző körútja, de szerencsére csak egy megmosolyogtató videó született belőle. A családi ház ugyanis éppen üres volt, mikor a Pókembert is zavarba ejtő falmászó képességekkel rendelkező medve elcsente a lakók vacsoráját – írja a New York Post.

A szőrös betörőt a szomszédasszony vette észre, aki azonnal értesítette a rendőröket, majd telefonjával videóra vette a medve szökési kísérletét. A vizsgálatok szerint a medve az első emeleten mászott be, de a szoba ajtaja bezáródott mögötte, a második emeleti ablak pedig már túl magasan volt ahhoz, hogy le merjen ereszkedni, bár a felvétel tanúsága szerint többször is megpróbálta. Szerencséjére a kiérkező rendőrök kinyitották a földszinti ajtókat, így sikerült kiiszkolnia a házból, majd visszamenekült az erdőbe.

Ryan MacFarlane, a ház tulajdonosa elárulta, hogy a medve megette a sertésszeletet, amit vacsorának szánt, a rágcsálnivalókba is belemajszolt, és összetört néhány tányért, míg a konyhában randalírozott, de nagyobb kárt nem okozott.