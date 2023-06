Egy hidegfront közelít hazánk felé, ekkor változik meg minden

Szombaton sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Esetleg néhol fordul elő zápor. Az északkeleti szél többfelé lesz élénk, sőt keleten erős lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, felfrissül a levegő.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Vasárnap eleinte sok napsütés lesz, majd délnyugat, nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor inkább csak a Dunántúlon fordul elő. 25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. A keleties szél mérsékelt marad.

Hétfőn délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de továbbra is inkább csak a dunántúli tájakon fordul elő csapadék. Élénk lesz a keleti szél. 23-27 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kedden az erősen felhős égből többfelé várható eső, zápor, zivatar. Néhol kiadós mennyiségű csapadék is eshet. 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Az ÉK-i szél gyakran lesz élénk - írja a Köpönyeg.

Szerdán gyakran lesz továbbra is erősen gomolyfelhős az ég, és szórványosan zápor, zivatar is kialakul. 20-27 fok lesz.

„Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel.