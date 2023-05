Visszamenőleg sarcolta meg a zuglóiakat a helyi adóhatóság

Évekig halogatta a zuglói adóhatóság az adók behajtását, most viszont egyben szedné be a pénzt. A Horváth Csaba által vezetett XIV. kerület még 2019-ben kezdett brutális adóemelésbe, többek között több új adónemet vezettek be a helyiek megsarcolására. Az ekkor kivetett adók behajtását azonban a kerületi adóhatóság sokáig halogatta, ám most visszamenőleg szedné azt be a zuglóiakról.

A Horváth Csaba vezette kerület egyszerre szedné be visszamenőleg az adót (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

A legutóbbi testület egyik napirendi pontja az adóhatóság tavalyi éves beszámolója volt, amit a baloldali többség egyhangúlag támogatott, a jelenlévő jobboldali képviselők azonban nem. Maga a szövegezés is felháborító volt, az adóhatóság szerint ugyanis a lakosok a járvány hatása miatt türelmetlenebbek és ellenségesebbek lettek

– mondta lapunknak Borbély Ádám.

A fideszes önkormányzati képviselő szerint az adóhatóság több éven keresztül nem hajtotta végre a testület korábbi döntését. Mint mondta: a baloldali többség emelte meg az építményadót, az idegenforgalmi adót, valamint bevezették a garázsadót is. Utóbbiról a zuglóiak több éven keresztül nem kaptak külön értesítést, felszólítást. Az adóhatóság jó pár év elteltével, csak tavaly év végén küldte ki a csekkeket. A nyugdíjasok és a kiskeresetűek számára azonban nagy gondot okoz az egyben, visszamenőlegesen követelt adó kifizetése.

Sokáig az sem volt tisztázott, hogy mi számít garázsnak, hol találhatóak ezek, mivel önbevallásos rendszerrel működött a regisztrálás

– hívta fel a figyelmet a politikus. Ő úgy véli, az önkormányzat úgy vetett ki egy adónemet, a garázsadót, amiről maga sem tudja, hogy hol és kiken kellene behajtani. Éppen ezért a jobboldali képviselők nem fogadták el az adóhatóság éves beszámolóját. Az ügy pikantériája, hogy Zugló korábbi polgármestere, Karácsony Gergely a választási kampányban folyamatosan azt hangoztatta, hogy minden rendben van a kerület költségvetésével. Ennek ellenére Horváth Csabáék első dolga volt az adóemelés.

Miközben a helyi baloldal állandóan az állami cégvezetők béremelése ellen szólal fel, Zuglóban nemrég jelentősen megemelték a baloldali cégvezetők fizetését. A Metropol úgy tudja, hogy a legutóbbi testületi ülésen 20 százalékkal emelte meg a baloldali vezetés az MSZP-s és a DK-s cégvezetők – eddig sem alacsony – fizetését. A mostani döntés értelmében a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. cégvezetőjének 1,56 millió forintra, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. vezetőjének 1,3 millióra emelték a fizetését.

Nem panaszkodhat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., és a a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. cégvezetője sem. Előbbinek 1,8 millióra, míg az utóbbinak 1,2 millióra nő a fizetése. Borbély Ádám szerint az önkormányzati cégek működése átláthatatlan: a felügyelő bizottságokban magukat ellenőrzik, az átláthatóságért felelős tanácsnok pedig csak arra van, hogy „megfelelően” szavazzon.

Nemrég a DK országgyűlési képviselője, Arató Gergely sajtótájékoztatót tartott arról, hogy túl magas az állami cégek vezetőinek fizetése. Ehhez képest az ugyancsak DK-s felesége gond nélkül nyomott igent a fent említett fizetésemelésekre a testületi ülésen.