Küldd be kedvenc fotódat és nyerj! Ezeket kell tenned hozzá!

Már csak 4 nap van arra, hogy feltölthessük kedvenc fotóinkat Az én Budapestem! című fotópályázatra, ahol számos nyeremény várhat ránk. A Metropol Fotópályázathoz a Philip Morris által delegált zsűritag Ficsor Zoltán, a Villanypára Egyesület elnöke megosztotta a legfontosabb szempontokat a zsűrizés kapcsán, valamint elmesélte az előző évek tapasztalatait is.

Ficsor Zoltán is a zsűritagok között Fotó: Ficsor Zoltán

Milyen szempontok alapján választja ki a zsűri a legjobb képeket? Hogyan zajlik a képek kiválogatása?

Rettentően jó képek szoktak születni, és most már mindenki zsebében ott van egy komplett fényképezőgép az okostelefonjával együtt. Évről évre azt kell, hogy mondjam, egyre színvonalasabb képek kerülnek a zsűri elé. A zsűri szakmai szempontok alapján zsűrizi a képeket és főleg olyan emberek vesznek részt benne, akik mind szakmailag mind esztétikailag képesek elbírálni azt, hogy egy adott kép mennyire felel meg a kiírásnak és a tartalomnak. Van egy előválogatás, ami egy nagyon erős mezőny, ebbe körülbelül 200-250 kép kerül be, utána ebből az erős mezőnyből egy szűkített válogatást tartunk.

Miért fontos Ön szerint egy ilyen fotópályázat?

Az emberek látásmódját egyrészt le tudjuk mérni, hogyan változik és fejlődik az, hogyan látják a fővárost és milyen hangulatot ébreszt bennünk a város és a városi lét. Másrészt azt is gondoljuk, hogy egy szemléletformáló is lehet egy ilyen pályázat, valamint az ezt követő kiállítás, amin látják az emberek, hogy miket fotóznak mások. És ahogy látom, évről évre egyre több pályázat érkezik be.

Milyen képeket érdemes beküldeni a Füstmentes Budapestnél?

A Füstmentes Budapestnél mi az ártalomcsökkentést tartjuk az elsődleges szempontnak a képek elbírálásakor, egyébként ebbe elég kevés kép szokott érkezni, nagyon sokan az ártalomcsökkentésnél csak az elektromotoros járművekben, vagy a környezetkímélő terminológiában látják a téma lehetőséget, de itt nemcsak erről van, hanem akár a dohányzás, akár a különböző egészségügyi problémáknak az ártalomcsökkentéséről is szólhatnak ezek a képek.

Milyen tippeket adna a pályázóknak a másik két kategóriában?

Tavalyi évből kiindulva rengeteg gasztro fotó jött erre a két kategóriára és a nyertesek között volt ilyen jellegű kép. Ezek is nagyon jók, de személy szerint jobb szeretném, ha az idén, nem a gasztrológia, hanem a város hangulata köszönne vissza a képeken.

Hobbifotósok vagy profik jelentkeznek inkább?

Mi azt soha nem tudjuk, hogy aki beküldte a a képet, az amatőr, vagy profi, de véleményem szerint túlsúlyban amatőr képek kerülnek be, bármennyire is megdöbbentő a dolog.



Az elmúlt évekre visszatekintve, melyek voltak a legkedveltebb témák a gasztro mellett?

Nagyon népszerű volt az éjszakai városképek, az úgynevezett hosszú expozíciós idejű képek, amikor a különböző éjszakai fényekkel egy ilyen fényrajz szerű képet készítenek. Tavaly rengeteg Bubis képet láttunk a Füstmentes Budapest kapcsán, szinte a 40 százaléka a képeknek. Remélem, hogy idén picit sokrétűbb lesz a képek tematikája.

A tavalyi év I. helyezettje a "Kultúr Budapest" kategóriában - Fotó: Cseke Zsuzsa

Határidők: Nevezési határidő: 2023. május 07. 23:59 óráig a fotopalyazat.metropol.hu-n lehet pályázni. Közönségszavazás 2023. május 8-án 12 órakor kezdődik és 2023. május 14-e 23:59 óráig tart Eredményhirdetés időpontja: 2023. május 26. A nyertesek nevét a szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi. Kiállítások időszaka: 2023. május 31. – június 28.

Az első helyezettek mind a három kategóriában 200 000 Ft + 40 000 Ft értékben CEWE-utalvánnyal térhetnek haza, további nyereményekről és a fotópályázat egyéb részleteiről IDE kattintva olvashatsz.