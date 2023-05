"Elfogják, megölik, vagy éhhalálra ítélik" – állatkínzásra hívják fel a figyelmet az angyalföldi lakosok

Budapest XIII. kerületéből számos varjútámadásról érkezett hír az elmúlt időszakban. Volt, akit a támadás után erősen vérző feje miatt kórházba is kellett szállítani. Erre lépett az önkormányzat: varjúcsapdákat helyeztek el a kerületben. A varjúszülőket befogás után elpusztítják, ennek következtében a fiókák is napokon belül éhen-szomjan halnak.

Megölik a befogott varjakat Fotó: Pexels

Angyalföldön többen is arra panaszkodtak, hogy megtámadták őket a varjak. Az önkormányzat ezért úgy döntött, varjúcsapdákkal fogják be a madarakat. Fontos tudni, hogy a varjak ilyentájt azért agresszívek, mert fiókáikat védik. Nem tűrik az embert, de még a kutyákat se nagyon a fészkeik közelében.

A befogásra alkalmazott eszköz az úgynevezett Larsen-féle élőcsapda, amivel egyszerre több példányt is be lehet fogni. Az élőcsapdát kifejezetten dolmányos varjak és szarkák befogására tervezték. A ketrecben csalimadár van, amely élelmet és vizet is kap, ő vonzza társait a csapdába.

– A csapdák kihelyezésének célja nem a varjúállomány gyérítése vagy kiirtása, hanem az, hogy lokálisan csökkentsük annak a veszélyét, hogy emberek testi épsége sérüljön – mondta el Dr. Bujdosó Sándor, a XIII. kerületi önkormányzat jegyzője.

A bejelentés hallatán teljesen felháborodtak a kerületben élők, ugyanis állatkínzásnak tartják azt, ami ezután a madarakkal történik. Ez az ellenszenv odáig fajult, hogy online petícióba kezdtek a lakosok, annak érdekében, hogy megmentsék a tollasokat.

A szerencsétlen madarakat csapdával elfogják, majd vagy megölik, vagy pedig éhhalálra ítélik, mint a fiókákat is, akik hiába várják vissza a szüleiket. Ez azt jelenti, hogy állatkínzást követnek el, és tömegesen pusztítják az állatokat, miközben a "veszély" annyi, hogy egy-egy embert megijesztenek a madarak, rosszabb esetben felsérti a járókelők bőrét, de halált nem okoznak. Ez a retorzió olyan, mintha egy zsebtolvajra atombombát dobnánk.

Az online petíciót 3 nap leforgása alatt már 827 ember aláírta. Emellett tüntetést is szerveznek, június 5-én a XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előtt gyűlnek majd össze az emberek, hogy tiltakozzanak az állatkínzás ellen.

– A problémát nem tagadjuk, ellenben semmi sem jogosíthatja fel az önkormányzatot arra, hogy ilyen állatkínzást kövessen el! Megoldási javaslatunk az edukáció és információs táblák kihelyezése az érintett területeken. Ne hagyjuk, hogy ilyen embertelen körülmények között pusztuljanak és szenvedjenek ezek az intelligens madarak csak azért, mert elvettük az összes élőhelyét, és egy-két ember megijesztenek! – írta Mészáros István.