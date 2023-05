Ballagás, érettségi, anyák napja! A hétvége legfontosabb eseményei egy helyen!

Az idei tanév rendje szerint az utolsó tanítási nap 2023. június 16-án lesz, azonban az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a tegnapi napon, május 4-én volt. Az idei középiskolai ballagások a legtöbb iskolában ma, május 5-én, illetve szombaton, május 6-án lesznek. Érdekesség, hogy az idei ballagási hétvége egybeesik az anyák napjával, ami vasárnap, azaz május 7-én lesz, így a családoknak több jeles napjuk lehet.

Ezen a hétvégén vannak a középiskolai ballagások Fotó: Komka Péter

Kezdődnek az érettségi vizsgák Ma kezdődik a tavaszi érettségi írásbeli, ami május 5-től május 26-ig tart. A mai napon a nemzetiségi nyelv és irodalomvizsgák vannak, az első kötelező tárgy, a magyar nyelv és irodalom írásbeli május 8-án 9 órakor lesz. Az emelt szintű szóbeliket 2023. június 7–14. között, az középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2023. június 19–30. tartják majd.

Brutális benzinárcsökkentés

A mai napon, pénteken újra jelentősen csökkennek a hazai üzemanyagárak. Mivel a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken (előbbi bruttó 10, utóbbi bruttó 18 forinttal), így várhatóan ez a kiskereskedelmi árakban is megjelenik majd.

Az alábbi árakkal találkozhatunk a hazai kutakon (amennyiben a változás érvényesítésre kerül a kiskereskedelmi árakban):

95-ös benzin eddig : 580 Ft/liter, mától: 570 Ft/liter,

gázolaj eddig: 567 Ft/liter, mától: 549 Ft/liter a holtankoljak.hu szerint.

Anyák napja

Az anyák napját a különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Hazánkban 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Az ünnep ötletét Petri Pálné hozta haza nem máshonnan, mint Amerikából. Ezen a napon a gyerekek és a felnőttek virágcsokorral ajándékozzák meg az anyukákat, nagymamájukat, ezzel is kifejezve azt a tengernyi jóságot, önzetlen szeretetet, türelmes gondoskodást, amit tőlük kapnak.

Idén május 7-ére esik az anyák napja Fotó: Yuganov Konstantin

Tudtad? Az anyák napján van a nevetés világnapja is A nevetés világnapját május első vasárnapján tartják, éppen anyák napján. Először Indiában, egy ún. nevetőklubban tartották meg 1998-ban. A világnap célja, hogy egyre többen vegyenek részt a mozgalomban, amelynek révén nemcsak közérzetük javul, hanem egészségüket is sokan visszakaphatják. Ez nem vicc! – A nevetés fogyaszt: napi 10-15 perc kacagással akár egy kis szelet csokinak megfelelő energiamennyiséget dolgozhatunk le. – A nevetés javítja a szív vérellátását, növeli az immunrendszer ellenálló képességét, valamint csökkenti a stresszt. – A műmosoly is hatásos – az agy nem képes különbséget tenni egy szívből jövő kacaj és egy mesterkélt nevetés között. – A nevetés ragadós.

Hétvégi időjárás

Pénteken a sok napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, ám ezekből nem fordul elő csapadék. Kellemes, 20 fok körüli tavaszi időnk lesz.

Szombaton a napos reggel után nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Az ország északi, északnyugati felén várható zápor. Marad a 20 fok körüli maximum.

Vasárnap a Dunántúlon erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Zápor, zivatar elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél megélénkül. 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk a köpönyeg.hu szerint.

A magyar sport napja

1875-ben e napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten, ennek emlékére május 6-án tartják a magyar sport napját. A sport, a rendszeres testmozgás hozzájárul az egészség megőrzéséhez, így nagyon fontos, hogy hasznossága minél szélesebb körben megismertetésre kerüljön.

Hegedűs D. Géza szombaton lesz 70 éves

Hegedűs D. Géza, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egyetemi docens 1953. május 7-én született Ibrányban. Számos színházi és filmes szerep mellett egyéb fontos titulus is kapcsolódik személyéhez: a Színház- és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, a MASZK Országos Színészegyesület elnöke, továbbá a Magyar Színházi Társaság elnökségének és a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsnak (NEÉT) tagja, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Hegedűs D. Géza Színház- és Filmművészeti Főiskolán Horvai István osztályában végzett 1975-ben, majd a Vígszínházhoz szerződött, és azóta is a társulat tagja Fotó: Szigetváry Zsolt

Endrei Judit televíziós műsorvezető 70 éves

A közismert magyar televíziós bemondó, szerkesztő-műsorvezető Kurdics Judit néven született Szolnokon, 1953. május 7-én. Pályafutását 1976-ban TV bemondóként kezdte. Műsorvezető volt a „Homokóra” című ifjúsági műsorban, majd a tévéhíradóban és az „Ablak”-ban, majd a TV2 műsorvezetője, riportere és szerkesztője is volt.

Szombattól újabb BKK-járatokon lehet kerékpárt szállítani

Újabb vonalakon bővül a kerékpárszállítási lehetőség a fővárosban: május 6-tól, szombattól Zuglót és a Hegyvidéket a belvároson át összekötő 110-es és 112-es autóbuszokra kerékpárral is felszállhatnak a BKK ügyfelei. A 110-es és a 112-es buszok több olyan megállót is érintenek, ahol másik kerékpárszállításra is kijelölt járatra át lehet szállni. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható. A járművezető zsúfoltság esetén megtilthatja a kerékpárszállítást, ebben az esetben meg kell várni a következő autóbuszt. A kerékpárszállításra kijelölt járműveket külön piktogram jelzi – a BKK információi szerint.

Ideiglenes forgalomkorlátozás Zuglóban

Sportrendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. május 6-án 10 órától 15 óra 45 percig Budapest XIV. kerületében.

Szakaszosan és időszakosan lezárhatják: Mogyoródi úti Sportpálya–Miskolci utcai kerékpárút (Mogyoródi útig)–Gvadányi szervizút (Fogarasi útig) fordító– Fogarasi úttól vissza a kerékpárúton a Mogyoródi útig–Rákos-patak part füves terület az Egressy útig–Mogyoródi úti Sportpálya útvonalat – a Police.hu szerint.