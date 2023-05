A hét ingatlana: egy különleges lakóház és ingatlankomplexum Nyáregyházán!

“Kiadható albérletekkel eladó egy különleges lakóház, erdei környezetben, panziónak, nagycsaládosoknak, rendezvényhelyszínnek, táboroztatásra, gyermekprogramokhoz, vagy befektetési lehetőséget keresőknek. Az ingatlankomplexum 3 generációnak 3 épülettel biztosíthat lakhatást, főépülete 4 szoba + nappalit rejt, új beépített konyhával, tágas fürdővel, minden helyiségben beépített szekrényekkel, körülötte gyönyörűen karbantartható méretű udvarral, két tóval, mögötte erdővel.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A mellette található összkomfortos szoba, konyha egy plusz kis cuki lakrész, a telek felénél pedig egy harmadik, tornyos épület vár minket, melynek alsó szintje 1 szoba, hatalmas nappali, konyha, étkező, fürdő elrendezésű, az emeleten egy újabb szoba, vagy irodai dolgozó fogadja az érdeklődőket, a tetőtérben pedig egy csodás kis elbújós háló található még, mely felett a toronyból gyönyörködhetünk a kilátásban a körteraszunkról.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Az épületek fűtését gázzal, vegyes tüzeléssel, 2 cserépkályhával és infra panelekkel (15 db) oldották meg, fázni biztos nem fogunk, a több alternatíva közül 1-1 külön is biztosítja a meleget. Az udvar második felében, hátul, 700 m2 gyönyörű öntisztuló, halakkal teli tó csábít minket, fogadhatjuk itt vendégeinket, partján egy party igazán különleges lehet.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Extrák a szabadban

További 400 m2 állattartásra kialakított épülettömeg áll rendelkezésünkre, melynek egyike egy profi dúc rendszer postagalamb tenyésztéshez, illetve röpdék hasznosíthatók díszmadár tenyésztőknek, valamint a jó minőségű, nem homokos termőföld kiváló saját zöldségek termesztésére, vagy gyümölcsfák ültetéséhez. A telken öt darab fúrt kút van, köztük a legmélyebb 60 méteres, amely aszály idején is vizet biztosít. A villany jól kiépített, három fázis is bent van, illetve kamerarendszer is került kiépítésre. A nyugodt, természetközeli környezet és a 30 éves növényvilággal körbevett 700 m2-es tó alkalmassá teszi befektetésnek is. Kiváló lehet esküvői helyszínnek, vagy kiadható házat/házakat is lehet telepíteni a tó mellé. A terület külterület, lakóház és udvar, illetve egy része szántó minősítéssel rendelkezik. Szomszéd nincs 200 méteres körzetben.[...]”

Fotó: ingatlanbazar.hu

További izgalmas, helyi otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.