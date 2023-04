Videón, ahogy egy cápa majdnem kettéharap egy nőt

Kutyaharapást szőrével, szokták mondani, és valószínűleg így gondolkodhatott az a maldív-szigeteki nő is, aki újra lemerült a tengerbe, nem sokkal azután, hogy egy cápa megmarta.

Fotó: Pixabay

Megtisztítottuk a sebet, és ugyanazon a helyen folytattuk a sznorkelezést

- mesélte el a Mirrornak Carmen Canovas Cervello, aki barátjával ment búvárkodni a Vaavu-atoll öblébe, ahol mintegy tíz dajkacápa úszkált szabadon. Noha ezek a fajták nem agresszívak, és általában elúsznak, ha megközelítik őket, ám ha bármilyen módon provokálják őket, harapásuk életveszélyes lehet rendkívül éles fogaik és erős állkapcsuk miatt. Az elmúlt években több mint félszáz ilyen esetet dokumentáltak.

Ezúttal mindkét kalandozó védőruha nélkül, csak búvárfelszerelésben volt, és több mint háromnegyed órán át zavartalanul úszkálhatott a három méter hosszú ragadozókkal , mielőtt az egyik 100 kilós példány úgy gondolta, hogy túl közel merészkedtek hozzájuk. Dominanciáját azzal fejezte ki, hogy beleharapott a nőbe, 15 centiméteres hátborzongató fognyomokat hagyva maga után.

A támadást párja, Ibrahim Shafeeg vízalatti kamerájával meg is örökítette, így most te is megnézheted, milyen az, amikor egy cápa bepipul.