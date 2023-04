„Több gyerekkel maradt egyedül a megölt Peti felesége” – gyerekkori barátja végzett a többgyerekes családapával Bujákon

Kedden kezdték el még eltűntként keresni azt a többgyerekes, 33 éves családapát Bujákon, aki rejtélyes körülmények között tűnt el. Nemsokára kiderült, hogy a legrosszabb dolog történt, amit csak a család elképzelhetett, B. Péternek ugyanis már csak a holttestére bukkantak rá a helyi temető mellett.

A gyilkos maga mutatta meg, hova rejtette áldozatát Fotó: Police

Megszúrta és ásóval is verte

A férfi testén számos szúrt sebet találtak, így gyorsan fény derült arra is, hogy Pétert meggyilkolták, a tettes a gödörre még ágakat és bozótost is halmozott, hogy elfedje tettét. Arra azonban, ami ezek után jött, senki nem számított: kiderült, hogy a tettes nem más volt, mint Péter egyik legközelebbi, gyermekkori jó barátja, aki először elcsalta Pétert a helyi temető mellé, ott viszont brutálisan megölte: egy ásóval fejbe csapta, majd többször is megszúrta.

A helyiek elárulták, hogy a gyilkosság hátterében szörnyű dolog állhatott: barátja ugyanis szemet vetett Péter feleségére, a gyilkossággal pedig őt akarta eltüntetni az útból. Információink szerint a későbbi gyilkos már nem egyszer megpróbálta becserkészni az asszonyt, aki viszont nemet mondott a közeledési kísérleteire.

Megkörnyékezte barátja feleségét

Úgy tudni, a férfi még rá is akarta beszélni Péter feleségét egy viszonyra:

Hallottuk, hogy korábban már próbálta rábeszélni a nőt egy viszonyra, de ő nemet mondott, szerette Petit. De azt, ami történt, el sem hiszem. Mi azt hittük, hogy törődik a családjával és szereti őket, rémálmainkban sem gondoltuk volna, hogy ilyenre vetemedik, főleg egy jóbarátja ellen. Petivel kisiskolás koruk óta barátok voltak

– ingatta a fejét Péter még mindig sokkos állapotban lévő ismerőse. Hozzátette, ebből a kívülállók semmit nem észleltek, a falubeliek ugyanis csak azt látták, hogy mind a két férfi jó férj és jó családapa, aki szereti a feleségét és a gyerekeit.

Azonban állítólag a gyilkosság napján, április 23-án a tettes végül elcsalta Pétert, hogy végleg végezhessen vele:

Azt mondják, hogy segítséget kért Petitől, aki persze rögtön rohant a barátjához, aki erre megölte. Ő már csak ilyen volt: ha egy szerette vagy barátja segítséget kért, azonnal, kérdés nélkül rohant. Soha nem hittük volna, hogy ez lesz a veszte

– tette hozzá.

Babát vár a gyilkos felesége

A gyilkosság hírére nemcsak az áldozat, de a gyilkos családja is összeomlott. A tettes felesége ráadásul még babát is vár:

– Szegény, most is babát vár, bele sem merek gondolni, ő mit érezhet. Hiszen ő is és Peti felesége is több kisgyerekkel maradt egyedül. Peti legkisebb gyereke alig múlt kétéves – tette hozzá az ismerős. Miután elkapták, a gyilkos végül mindent bevallott a zsaruknak, mi több, ő maga mutatta meg, hol hantolta el barátját.

A helyiek azóta is döbbenten állnak a történtek előtt, szeretnék, ha gyilkosa legalább annyira szenvedne, mint Péter és családja:

A börtönt túl kegyesnek érezzük neki. Kisgyerekeket fosztott meg az apukájuktól, egy feleséget a férjétől. Nincs olyan büntetés, ami méltó lenne ehhez

– mondták az ismerősök a gyilkosról.

Letartóztatását indítványozták, erről a bíróság péntek délelőtt fog dönteni.