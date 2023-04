Brutális: saját anyját verte össze egy férfi Angyalföldön, már nem először - ezt mondják a szomszédok

"Csoda, hogy nem halt bele az ütlegelésbe" - kezdte a Metropolnak az egyik ideges szomszéd, aki megelégelte az állandó feszültséget a XIII. kerületben lévő Petneházy utcai társasházban. Információink szerint évek óta forrnak az indulatok az ott élők között, ugyanis az alapvetően csendes és nyugodt lakóközösséget egy férfi tartja rettegésben. A lakók állítása szerint a 30 év körüli férfival szinte minden nap probléma van, ráadásul már többször megverte az édesanyját. Ezúttal olyan súlyosan, hogy az asszony kórházba került. A szomszédok szerint tenni kell valamit, mert félnek, hogy meg fogja ölni az asszonyt.

Rettegnek a lakók az agresszív férfitól. Fotó: Ripost

Kórházba került Angi néni

Olyan felháborító ez az egész

- kezdte az egyik szomszéd.

- Itt évek óta nyílt titok, hogy Lacika veri az anyját. Többször Angi néni is mesélte nekem, hogy már megint bántalmazta. Nagyon megviseli őt ez az egész, hiszen mégiscsak a gyereke! Ő az egyetlen, aki tisztességesen dolgozik, pedig ott van a férje is, meg ez a hálátlan fiú is....

Az 50 év körüli Angi nénit fia ezúttal annyira megverte, hogy azóta is kórházban ápolják.

A szomszéd elmondása szerint Angi néni már többször panaszkodott nekik, hogy bántalmazták. Fotó: Metropol

A szomszédok szerint drogozik a fiú

"Mindenkinek elege van már, hogy itt lakik ez a srác" - folytatta szomszéd.

Állandóan isznak, üvöltöznek, volt olyan, hogy Lacika a lépcsőházban aludt, mert annyira kiütötte magát, hogy nem tudott felmenni se a lakásukig. Úgy tudom, hogy már többször meggyűlt a rendőrséggel a baja, illetve egy évet volt is börtönben. De szerintem inkább orvosra lenne szüksége, mert egyszer annyira elborul az agya, hogy megöli az anyját

- tette hozzá.

Korábban a nyakát is megvágták Angi néninek

A szomszédok félnek, hogy őket is megtámadja a férfi, hiszen szerintük nem kizár, mivel ha a családtagjának nekiesik, akkor mi tartaná vissza attól, hogy egy idegennek is neki essen.

"Ha jól emlékszem szombaton volt ez a nagy üvöltözés, azután kerül kórházba Angi néni - meséli . "Én nem tudom, hogy min veszhettek megint össze, de az viszont biztos, hogy már nem az első eset. Mesélte nekem Angéla, hogy a fia egyszer egy balhé közben megvágta a nyakánál valamivel. Még a sebet is megmutatta.... "

Besokaltak a szomszédok

Legyen most már elég! Évek óta ebben a terrorban élünk. A minap láttam a rendőrséget, úgy tudom, hogy házkutatást is tartottak. Remélem ezúttal komolyabban fellép ellene a rendőrség. Ne várjuk meg, míg vér folyik!

- mondta a Metropolnak egy másik lakó.

