Ezt látnod kell! Igazi nagyfiú lett az 5 éves, SMA-val küzdő Zente

A kis Zentét talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen pár évvel ezelőtt az egész ország a szívébe zárta a SMA-val küzdő kisfiút. Szüleinek köszönhetően mi is szemtanúi lehettünk annak, hogy milyen elképesztő akaraterő van benne, és ahogy egyre ügyesebb lesz.

Hihetetlen, de a kis bajnok már 5 éves lett, melyről édesanyja számolt be számolt be egy Facebook-posztban. A Ripost szúrta ki, hogy ennek alkalmából készült is róla néhány új fotó, melyektől szem nem marad szárazon.

Idén nincs hosszú poszt csak Boldogság! Február 28. az Ő napja! 5 éves nagyfiú lett a mi kis Zenténk! A meseszép képeket Szaszának köszönhetjük!

- írta az anyuka a fotók mellé.