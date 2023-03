Tömegbe hajtott egy autó a Puskás Ferenc Stadionnál

Tömegbe hajtott egy autó Budapesten a Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésénél. A szemtanúk elmondása szerint a kocsi több gyalogost is elgázolt, de sérültekről egyelőre nem érkezett információ.

Fotó: Bors

A szemtanúk is csak találgatják, hogy rosszul lett-e a sofőr vagy mi történt pontosan. A helyszínre mentők és több rendőrautó is érkezett, a helyszínelés jelenleg is tart - írja a Bors.

Fotó: Bors