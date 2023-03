Heinczinger Mika: Lépjünk túl most a saját bajainkon!

Március 22-én este 7 órára a Hagyományok Házában a hazai zenei élet válogatott műfajainak kiválóságai várják egy nagykoncertre az együttérző embereket, jó szívvel adakozó közönséget, hogy pénzadományt gyűjtsenek a törökországi és szíriai földrengés károsultjainak megsegítésére.

Szalonna és bandája is muzsikál az Együtt, Értük koncerten Fotó: Fodor Erika

A Misztrál Együttes kezdeményezésére március 22-én, szerda este 7 órakor kezdődő Együtt, Értük című jótékonysági koncerten a világzene, az énekelt versek, a régi zene és egyéb műfajok kiváló hazai előadói lépnek föl.

A LIszt Ferenc-díjas Misztrálból Tóbisztinelli Tamás, Török Máté és Heinczinger Mika Fotó: Misztrál

Az est ötletgazdája Heinczinger Mika, az áldásos tevékenységéért a nemzeti ünnepen Liszt Ferenc-díjjal elismert 25 éves Misztrál Együttes tagja kérdésünkre elmondta, a történelem során mi, magyarok mindig is segítettünk bajba jutott embertársainkon.

Nap mint nap szembesülünk a személyes életünkben és a körülöttünk lévő világban is a minket sújtó tragédiákkal, emberi veszteségekkel, amik ellen – teljesen természetes, hogy úgy védekezünk, hogy falat húzunk magunk elé, a szívünk-lelkünk köré páncélfedelet vonunk. Van azonban, amikor ezt nem tehetjük meg, mert ezzel emberségünket veszítjük el

- fogalmazott Mika, aki mindenkit arra biztat, hogy lépjen túl most a a saját megpróbáltatásain, és járuljon hozzá a maga módján mások életének jobb sorsra fordításához.

Mika több hangszeren is játszik Fotó: Fodor Erika

„Mi hálásak lehetünk a Teremtőnek, hogy minket most sem háború, sem természeti katasztrófák nem sújtanak. A Jóisten áldása van rajtunk. Szenteljük most – ne áldozzuk – szenteljük ezt az időt és anyagi javainkat erre a közös célra! Ha legalább ott a koncerten össze tudunk rezgeni, már valami elkezdődhet…”

A jegyekből befolyt összeget az Ökumenikus Segélyszervezet földrengés károsultjait támogató segélyprogramjára fordítják. A rendezvényen lehetőség lesz beszélgetni a karitatív szervezet munkatársaival és önkénteseivel, akik képekkel, videókkal mutatják be a humanitárius segélyprogram részleteit.

A Kaláka is zenél Fotó: Raffay Zsofia

Sztárfellépők

Berecz András / Bokros Trió / Ferenczy György és az első pesti Rackák / Kaláka / Kobza Vajk / Krulik Zoltán és Bede Sári (Makám) / Miqueu Montanaro/ Misztrál / Musica Historica / Petrás Mária / Pál István "SZALONNA" / Róka Szabolcs és Róka Bálint / Sebestyén Márta / Sebő -együttes / Tázló együttes / Tolcsvay Béla / Török Tilla Folk Experience / Vujicsics együttes.

Támogatói jegyek

10 ezer, 20 ezer és 50 ezer forint értékben válthatók ONLINE a https://kalakazenebolt.hu/ weboldalon.

Lakhatatlan épületek – Egy millió ember szükségszálláson

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai több, mint egy hónappal a természeti katasztrófa után is a törökországi földrengés által legsúlyosabban érintett Hatay tartományban dolgoznak. A magyar segélyszervezet és nemzetközi partnerszervezeteinek a felmérései egyaránt azt mutatják, hogy több, mint egy millióan élnek szükségszállásokon, az ő ellátásuk továbbra is napi szintű kihívás. Rengeteg a felügyelet nélküli gyermek, nincs iskola és nincs oktatás sem. A helyzet a régió fővárosában, Antakyában a legsúlyosabb, hiszen itt az épületek 90%-a lakhatatlanná vált, a még álló épületek pedig tovább sérülnek az azóta is folyamatos utórengések következtében.