"Addig fogok dolgozni, amíg a kezem és a fejem bírni fogja" - A 84 évesen is aktív háziorvosnál jártunk - Fotó!

84 évesen is aktívan praktizál Dr. Nikolits Ilona, Budapest talán legidősebb háziorvosa. A munka és az embereken való segítés élteti a doktornőt, aki nem mellesleg dobogós helyezést ért el korábban az "év praxisa a Kárpát-medencében" versenyén. Az pedig már csak hab a tortán, hogy jár hozzá olyan család is kezelésekre, amelynek már a 3. generációjának is Ilona volt a háziorvosa. Ha pedig a kezelésre járó család dédunokája is betölti a 18-at, akkor akár a 4. generációt is a doktornő gyógyíthatja.

Dr. Nikolits Ilona 37 éves dolgozik háziorvosként a II. kerületben /Fotó: Végh István

1986. szeptember elseje óta várja a betegeket Ilona a II. kerületi Csatárka utcai rendelőben. A Metropol stábja meglátogatta munka közben az elnyűhetetlen munkakedvvel rendelkező háziorvost. Ilona kezdetben atomfizikusnak készült, viszont egy érzelmes pillanat miatt döntött az orvosi szakma mellett.

Az egyetemre való jelentkezésem évében megbetegedett édesanyám és bejártam hozzá a kórházba lelket önteni belé és ápolni. Közben megfogott a kórház hangulata is. Egyszer édesanyám rám nézett és azt mondta: "de jó lenne, ha orvos lennél, akkor tudnál rám vigyázni." Ezért döntöttem úgy, hogy az orvosi karra jelentkezem.

A doktornő kezdetben demonstrátorként dolgozott a Kórélettani Intézetben, majd egy agyi működésekkel foglalkozó laborban is megfordult és több diákköri konferencián tartott előadásokat. Egyszer pedig még az Oktatásügyi Minisztérium különdíját is megnyerte egy pályamunkájával.

A legbüszkébb arra vagyok, hogy WHO ösztöndíjjal a londoni University Élettani Tanszéken, a Nobel-díjas Huxley professzor laboratóriumában is dolgozhattam

- tette hozzá a háziorvos.

A koronavírus fertőzés után is visszatért a munkába a doktornő

A koronavírus járvány alatt néhány hónapig kötelező jelleggel távgyógyítással kellett kezelnie a betegeit Ilonának. Később miután újra személyesen találkozott a pácienseivel a háziorvos, maga is elkapta a Covid-19-et és sajnos a családtagjai is mind megbetegedtek.

- Én még az elején kaptam el a betegséget, amikor még nem volt védőoltás. Munka közben már furcsán éreztem magam, a közérzetem nem volt jó, ezért vettem a patikában egy lázmérőt, és kiderült, hogy hőemelkedésem van. Másnap kihívtuk a mentőket és kiderült másnap, hogy mindannyian Covidosak vagyunk. Ezután nagyon rosszul lettünk, és véralvadás gátlót is szedtünk hónapokig. Felépültünk, azonban a Covid fertőzést követően egy évvel elhunyt a férjem - számolt be a megrázó részletekről a doktornő, akinek a Covid-fertőzés és a szomorú veszteség sem vette el a kedvét a munkától. Amint felépült azonnal indult is a rendelőbe a doktornő.

Mindenki azt mondja, hogy jaj doktornő csak addig el ne menjen, amíg mi idejárunk

- tette hozzá mosolyogva Ilona, aki szerint 60-70 éves betegei mondják neki ezt a leggyakrabban.

Kollégánk egészségügyi állapotát is felmérte a doktornő az interjú ideje alatt /Fotó: Végh István

A lelküket meggyógyítani sokkal nehezebb, mint a testüket

Ilona szerint már kicsi korában is sokszor mondogatták neki, hogy nagyon segítőkész, így lehet, hogy eredendően meg van benne a szakma szeretete így nem is tervezi abbahagyni a munkát.

Nem is bírom elképzelni miként hagyom abba, ha egyszer muszáj lesz. Addig csinálom, amíg a fejem, a kezem, és a lábam bírni fogja. Ameddig hagynak dolgozni, és ameddig meg tudok mozdulni, addig csinálni akarom. Természetesen néha már én is érzem, hogy nem vagyok már a régi, de - főként a férjem halála óta - amikor dolgozni jövök, érezhetően jobban érzem magam. Ez tart engem életben. A szavazás sem azért érdekel mert nyerni akarok, hanem látom, hogy a betegeim kedvelnek. Olyan ez mint az olimpia, nem a győzelem a fontos, hanem hogy kijut oda az ember.

Ilona beszámolt róla, hogy nem csak a testeket, a lelkeket is gyógyítani szokta, ugyanis rengeteg betege lelki támogatásért is hozzá fordul. Volt már hogy családi viszályokat, vagy éppen megcsalásos kríziseket oldott meg a pácienseivel.

A lelküket meggyógyítani sokkal nehezebb, mint a testüket. Rendkívül egyszerű megnézni és meghallgatni őket, majd elmondani, hogy tüdőgyulladásuk van. Ennél sokkal komplikáltabb, ha bátorító szavakért jönnek hozzám

- foglalta össze a hivatásának legérzelmesebb részét dr. Nikolits Ilona.