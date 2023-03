A hőmérséklet emelkedését hozza a meteorológiai világnap

A tavasz első napjai jellemzően meghozzák a felmelegedést, de idén még ahhoz képest is jóval nagyobb hőmérséklet-emelkedést érzékelhetünk. Mindez az úgynevezett tavaszi fáradtság hatásait felerősíti, így az arra érzékenyek még inkább tapasztalhatják magukon hatásait.

A hőmérséklet növekedése tovább rontja az ekkor szokásos tavaszi fáradtság hatásait. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

A tavasz első napjai nemcsak a jó időt, hanem az extrán jó időt is elhozták. Az erőteljes melegedés meglepően sok embernél nagyon komoly időjárási érzékenységi problémákat szokott okozni. Ez nem frontális jellegű változás, itt arról van szó, hogy olyan légköri folyamatok zajlanak, melyekhez az emberi szervezetnek alkalmazkodnia kellene – mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Ez sajnálatos módon nem egy pozitív dolog, bár sok pozitív hatása van, a negatív hatásokkal is számolnunk kell. Azok a kevesek, akik nem érzékenyek ezekre a hőmérsékleti változásokra, ők csak a pozitív hatásokat érzékelhetik. Sokan vannak ugyanakkor, akik számára nagyon megterhelő ez az időszak.

Ma van a lengyel–magyar barátság napja

Egy visegrádi találkozó keretében 1990-ben a szomszédos európai országok felelevenítették az egymás közötti jó kapcsolatot. Magyarországon 2007. március 12-én, Lengyelországban pedig 16-án nyilvánították ki 23-át a magyar–lengyel barátság jeles napjává, jelezve egymás irányában a kölcsönös támogatást és együttműködést.

Egy kutatás alapján a két nemzet közti kapcsolatot az is alátámasztja, hogy a lengyel és a magyar génállományban fordul elő Európában leggyakrabban az Y kromoszómán található R1a1 mutáció. Az előfordulási gyakoriság 56-60 százalék közötti ezeknél a népcsoportoknál. A mutáció jelenléte arra enged következtetni, hogy a két nép egy körülbelül tízezer évvel ezelőtt élt közös őstől származhat.

Meteorológiai Világnap

1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet (WMO) – a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódaként. Másnap életbe lépett a szervezet alapokmánya, erre emlékezve határozták el 1960-ban a meteorológiai világnap megünneplését, s azt azóta minden évben március 23-án tartják.

Az időjárás megfigyelésére először 1853-ban hirdettek meg nemzetközi programot. Az 1950-ben létrehozott WMO kormányközi testületnek tekinthető, az ENSZ szakosított intézményeinek egyike. Tevékenységi körébe elsősorban a meteorológiai szolgálat világméretű kiépítése, a tagországok közötti gyors időjárási tájékoztatáscsere megszervezése tartozik.

123 éve halt meg Zsolnay Vilmos keramikus

Zsolnay Miklós, a lukafai keménycserép manufaktúrából megalapította a Zsolnay Keménycserép Manufaktúrát, amelyet 1854-ben, a cégbejegyzést módosítva, idősebbik fia, Ignác nevére íratott. Zsolnay Ignác tíz évig vezette a kezdetleges felszereltségű, kézi erőre berendezett üzemet.

A csupán helyi piacra termelő, a kereskedelmi tömegáruk versenyétől elszegényedett fazekasokat, 8-10 főt foglalkoztató üzem kőedényeket, épületkerámiákat és vízvezetékcsöveket gyártott. A tőkehiánnyal küszködő, fejlesztést és gépesítést nélkülöző műhely nem tudott megküzdeni a piaci verseny nehézségeivel. Az elárverezéstől Zsolnay Vilmos mentette meg az üzemet, amikor 1865-ben átvette Ignác bátyjától a vezetést. Az üzem világhírű gyárrá való fejlődése ezután kezdődött el, és így vált méltán híressé a Zsolnay porcelán.

16 éve halt meg Kaszás Attila színművész

16 esztendővel ezelőtt, 47 éves korában, agyvérzésben hunyt el Kaszás Attila. A színművész a szlovákiai Vágsellyén született. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése óta, 1983-tól a Vígszínház tagja volt. 1988-ban Hegedűs Gyula-emlékgyűrűt kapott, 1990-ben Jászai Mari-díjjal jutalmazták.

12 éve halt meg Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor angol-amerikai, Oscar-díjas filmszínésznő profizmusáról volt leginkább ismert. A szövegét mindig pontosan tudta és felkészülten várta a forgatást. Nyolcszor kötött házasságot, ebből kétszer Richard Burton színésszel. Különleges ritkaságokat is tartalmazó ékszerkollekciója mellett műkincsgyűjteménye is nevezetes. Gyakran támogat népszerűségével és pénzével jótékony kezdeményezéseket. Az Amerikai Filmintézet listáján Elizabeth Taylor a 7. helyet foglalja el minden idők legnagyobb női sztárjai között.

1999-ben II. Erzsébet brit királynő lovagi rangra emelte. 1960-ban a Modern kaméliás hölgy meghozta számára az Oscar-díjat. 1966-ban a Nem félünk a farkastól című filmben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Ismert filmje még: Lassie hazatér, Ivanhoe, A kristálytükör meghasadt, Kleopátra, Kék madár, A Flinstone család.

17 éve halt meg Desmond Thomas Doss

Ő volt az első, abból az összesen három emberből, akik lelkiismereti okból megtagadták a fegyverviselést, ennek ellenére megkapták az Amerikai Egyesült Államok Becsület Érdemérmét hősies helytállásáért. Egyes források 75, míg más források akár 100 megmentett életet jegyeznek neve mellett. A fegyvertelen katona című 2016-os amerikai–ausztrál filmdráma róla szól.

Állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjuk be a Fővárosi Állat- és Növénykertet március 23-án, este 6 órától. Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Esti séta az Állatkertben

Állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjuk be a Fővárosi Állat- és Növénykertet március 23-án, este 6 órától. A gondozók segítségével egészen közelről megismerhetjük az állatokat, sőt olyan épületekbe is beléphetünk, ahova látogatóknak nem szabad. A szervezők állófogadással kedveskednek nekünk és meglepetésajándékokra is számíthatunk.

Budapest több kerületében forgalomkorlátozásra kell számítanunk

Labdarúgó-mérkőzések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. március 23-án Budapest VII., VIII. és XIV. kerületében – hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Március 23-án 24 óráig tilos megállni a Budapest VII. és VIII. kerületét érintően a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és Thököly út között.

Március 23-án 8 órától 24 óráig a VII., VIII. és XIV. kerületekben

a Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Thököly út között,

Kerepesi út VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton az Asztalos Sándor utca és a Dózsa György út között,

Stefánia út mindkét oldalán, valamint a szervizúton a Hungária körút és a Thököly út között,

Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,

Ifjúság út mindkét oldalán,

Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén,

Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és a Dózsa György út között,

Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Szabó József köz mindkét oldalán,

Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen.

Március 23-án 17 órától 24 óráig szakaszosan lezárják a VII., VIII. és XIV. kerületeket érintően a

Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,

Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között,

Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,

Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Verseny utcát a Dózsa György út és Thököly út között,

Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,

Jobbágy utcát a Verseny utca és a Dózsa György út között található szakaszát.

Ideiglenes forgalomkorlátozás Lipótvárosban

Biztosítás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 23-án a Budapest V. kerületében – jegyezte meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Március 23-án 22 órától tilos megállni a Nagy Ignác utca mindkét oldalán az Alkotmány utca és a Szalay utca között.