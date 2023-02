Megdöbbentő felvétel: így szúrják magukat a drogosok a józsefvárosi lépcsőházban – videó

Megdöbbentő videó látott napvilágot arról, hogy egy férfi egy józsefvárosi társasház lépcsőházában segít intravénásan beadni társának a kábítószert előbb az egyik, majd a másik karjába. A videót a kulcslyukon keresztül készítették, és a Ferenc József blog hozta nyilvánosságra.

Drogosok a józsefvárosi lépcsőházban Fotó: Ferenc József blog

„Drogtanya a kerületben, ez Pikó Józsefvárosa! Leépítette a közbiztonságot, elzavarta a polgárőröket, így most minden gond nélkül belőhetik magukat a drogosok a lépcsőházakban. A videó egy Baross utcához közeli társasházban készült” – írták a blog szerkesztői a sokkoló videóhoz.

Pikó András polgármesterségének kezdetén, 2020-ban ment neki a közrend és közbiztonság javítására vonatkozó rendeletcsomagnak, és törölte azt az előző városvezetés által 2018-ban hozott rendeletet, miszerint tilos a hajléktalanoknak a társasházak közös helyiségeit életvitelszerűen használni. Az elmúlt években tehát visszaszivároghattak a gyanús alakok a lépcsőházakba, szemét- és kerékpártárolókba, ahol szabadon garázdálkodhatnak.

A Metropol már 2021-ben beszámolt arról, hogy visszatértek a drogosok Józsefvárosba, miután egy VIII. kerületi csoportba felkerült egy kép arról, hogy a Losonci téren, egy valaha volt virágtartóban szétszórva feltehetően használt drogos tűk vannak. A józsefvárosi tűkavalkádnak Kocsis Máté még 2013-ban vetett véget, amikor felmondta a kerület 2010-ben megkötött tűcsereprogramját, de úgy néz ki, hogy a Pikó vezette városvezetés alatt visszatértek a kerületben a régi rossz szokások.

A kerületet nemcsak az állandósuló hajléktalanprobléma jellemzi – Pikó András nemrég maga ismerte el, hogy tarthatatlan a helyzet, miközben éppen ő szorgalmazta a hajléktalanok visszatérését a kerületbe –, hanem egyre inkább a kosz és a bűz is: mint nemrég megírtuk, a hírhedtté vált „Pikó-budi” mellé eljött a kutyapiszoár is: 120 ezer forintért szereztek be egy betonkúpot a frissen felújított Déri Miksa utcába, hogy a kutyák azt célozzák meg vizeléskor...