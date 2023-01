Sokan hazaviszik inkább az urnát, mert durván megemelték a budapesti temetkezési díjakat - Videó!

Mindenki tudja, hol szeretne nyugodni: ahogy egy asszony mondta a farkasréti temetőben, "ez nem olyan, mint amikor szupermarketet választ az ember"... A Fővárosi Közgyűlés decemberi döntésének értelmében

január 1-jével egységesen körülbelül 17 százalékkal emelkedtek a temetői hatósági díjak,

ám mivel a temetői díjak két tételből állnak össze, a hatósági ár 17 százalékos emelése egy átlagos hamvasztásos temetés költségét összességében 4,57 százalékkal emeli, míg az átlagos koporsós temetését 7,83 százalékkal.

Miért fizetünk és kinek?

A temetési költség három részösszegből adódik össze: ha kórházban hal meg az illető, avagy beviszik boncolásra, először a kórházban kell kifizetni a hűtési és előkészítési költséget; a temetők szolgáltatása Budapesten hatósági áras, melynek díjszabását jórészt a Fővárosi Közgyűlés fogadja el és amit drasztikusan emeltek januártól. A hagyományos koporsós temetéssel szemben egyre többen választják a hamvasztást, sőt sokan hazaviszik az urnát, hogy annak elhelyezéséért se kelljen kifizetni a tetemes költséget. A szakember szerint a fővárosiak mintegy 90 százaléka részesíti előnyben az urnás temetést.

Míg a temetői árakról a Fővárosi Közgyűlés dönt, a szabadáras szolgáltatásokat a piac szabályozza, ahol jellemzően nagy a konkurencia.

Éppen ezért a lakosság ma már az árak alapján is differenciál, vagyis az interneten maga tájékozódik a Temetkezési Zrt., valamint a magánvállalkozások díjait illetően

– mondta el a Temetkezési Unió Kft. ügyvezetője, Dr. Balogh Árpád. Azt tapasztalják, hogy az idősek közül sokan a saját kezükbe veszik az ügyet, és hogy megkíméljék szeretteiket a várható költségektől, maguk megváltják leendő sírhelyüket.

A Farkasréti Temető egyik kriptája (Fotó: Metropol)

Az energiaválság is megjelenik a temetkezési árakban: nemcsak az áram, de az urnák, a koporsók, a hamvasztás ára is nőtt, sőt az üzemanyagár emelkedése miatt a halottszállítási költségek is megemelkedtek. A budapesti hivatalos árakat itt találja.