A királyi család élete: furcsa szokások, amiket a palotában halálosan komolyan vesznek

Sokan azt gondolják, hogy a királyi család élete a csillogásról, a luxusról szól, azonban ez korántsem fedi a valóságot. A brit királyi család ugyanis olyan szabályoknak és hagyományoknak élnek, amelyekről sokan nem is tudnak, sőt, a királyi család szokásai között több furcsaság is megtalálható. Összegyűjtöttünk most néhányat!

A királyi család a furcsa szokásairól is ismert (Fotó: Instagram.com/royalstylewatch/)

A királyi család titkai, legfurcsább szokásaik

Nincs só az asztalon

A királyi család étkezésein nem találsz sótartót az asztalon – az ételek úgy vannak elkészítve, hogy fűszerezni már ne kelljen. Elismerés vagy sértés lenne pluszsót kérni? Inkább bele sem mennek.

A királyi család étkezésein nem találsz sótartót az asztalon – az ételek úgy vannak elkészítve, hogy fűszerezni már ne kelljen. Elismerés vagy sértés lenne pluszsót kérni? Inkább bele sem mennek. A királyné táskája rejtett üzeneteket küld

Ha a királyné egyik kezéből a másikba teszi a retiküljét, az azt jelenti: ideje befejezni a beszélgetést. Ha leteszi az asztalra, akkor sürgősen távozni akar. A táska tehát nemcsak kiegészítő – kommunikációs eszköz is!

Ha a királyné egyik kezéből a másikba teszi a retiküljét, az azt jelenti: ideje befejezni a beszélgetést. Ha leteszi az asztalra, akkor sürgősen távozni akar. A táska tehát nemcsak kiegészítő – kommunikációs eszköz is! Bizonyos ételek tiltólistán vannak

A kagyló, a rák, a fokhagyma – ezek mind tiltólistásak. Az indok egyszerű: ételmérgezés vagy kellemetlen lehelet a nyilvános eseményeken szóba sem jöhet.

A brit királyi család szabályai szigorúbbak, mint gondolnánk (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

A családtagok nem utazhatnak együtt

A trónörökösök nem repülhetnek ugyanazzal a géppel – egy esetleges tragédia esetén a trónöröklés biztosítása a cél. Kivételek persze vannak, de a szabály szigorú.

A trónörökösök nem repülhetnek ugyanazzal a géppel – egy esetleges tragédia esetén a trónöröklés biztosítása a cél. Kivételek persze vannak, de a szabály szigorú. A vacsora akkor ér véget, amikor a király befejezte

Ha III. Károly király letette a villáját, mindenki másnak is abba kell hagynia az evést – legyen bármilyen éhes is az illető.

Ha III. Károly király letette a villáját, mindenki másnak is abba kell hagynia az evést – legyen bármilyen éhes is az illető. A királyné elsőként köszön, mindenki más utána

Senki sem kezdhet beszélgetést a királlyal vagy királynéval, amíg ők nem szólítják meg. Ez az etikett egyik aranyszabálya.

Senki sem kezdhet beszélgetést a királlyal vagy királynéval, amíg ők nem szólítják meg. Ez az etikett egyik aranyszabálya. A királyi vécépapír is különleges

Nem hivatalos pletykák szerint a palotában kizárólag lila színű vécépapírt használnak, aranyszegéllyel. Hivatalosan persze soha nem erősítették meg – de a szóbeszéd tartja magát.

Katalin hercegné gyászruhában (Fotó: Instagram)