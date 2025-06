Harry herceg és Meghan Markle legnagyobb bűne a királyi család ellen

A brit királyi családot az elmúlt években számos kihívás érte, különösen Harry herceg és Meghan Markle döntései miatt. A házaspár 2020-ban lemondott hivatalos királyi szerepéről, és az Egyesült Államokba költözött, ahol számos nagy visszhangot kiváltó nyilvános megszólalással vonták magukra a figyelmet. Interjút adtak Oprah Winfreynek, Netflix-dokumentumfilmben szerepeltek, valamint Harry kiadta „Spare” című memoárját, amely világszerte hatalmas példányszámban kelt el.

A brit királyi családot az elmúlt években számos kihívás érte, különösen Harry herceg és Meghan Markle döntései miatt Fotó: AFP

Richard Fitzwilliams királyi szakértő szerint a pár viselkedése jelentős károkat okozott a monarchiának. Kiemelte, hogy a legnagyobb hibájuk az volt, hogy megnehezítették II. Erzsébet királynő utolsó éveit.

Az Oprah-nak adott interjújuk, amelynek nagy részét azóta hiteltelenné tették, jelentős kárt okozott a monarchiának egy olyan időszakban, amikor Fülöp herceg, aki a következő hónapban meghalt, kórházban volt.

Az Oprah-interjú különösen érzékeny időszakban érkezett, amikor Fülöp herceg kórházban volt, és egy hónappal később elhunyt. Fitzwilliams szerint az elmúlt öt év a királyi család számára rendkívül nehéz volt, nemcsak egészségügyi okokból, hanem a sussexiek romboló viselkedése és András herceg botránya miatt is. Úgy véli, Harry és Meghan sosem néztek szembe azokkal a kérdésekkel, amelyeket az interjúik és kijelentéseik vetettek fel. Ehelyett szerinte meghamisították az igazságot, hogy az saját céljaiknak megfeleljen.

Meghan Markle nemrég szerepelt az „Aspire with Emma Grede” című podcastban, ahol új márkájáról, a As Everről és amerikai életükről beszélt. A királyi szakértő ezt is úgy értékelte, mint annak bizonyítékát, hogy a házaspár keveset tanult, és Meghan továbbra is a saját igazságáról beszél – írja az Express.

Harry memoárja, amelyet J. R. Moehringer újságíró írt, megjelenésekor kiemelkedő sikert aratott, több mint hatmillió példányban kelt el nyomtatott és hangoskönyv formájában, és Guinness-rekordot is döntött mint a leggyorsabban fogyó ismeretterjesztő könyv. A kritikák vegyesek voltak: míg egyesek a stílust dicsérték, sokan úgy vélték, Harry túl messzire ment személyes sérelmei nyilvános kiteregetésében.