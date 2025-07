Meghökkentő felfedezés: Demi Moore és az ufók között párhuzam van

Demi Moore neve ma már egyet jelent a sikerrel és a karizmával – főleg most, hogy Oscar-jelölést kapott a The Substance című filmben nyújtott lenyűgöző alakításáért. De a karrierje és imidzse nem mindig volt ilyen csillogó.

Sokan nem is tudják, hogy a valódi neve: Demi Gene Guynes – ami finoman szólva is kevésbé hollywoodi csengésű. A híres „Moore” vezetéknevet csak első férje, Freddy Moore zenész után vette fel, amikor 1979-ben – alig 17 évesen – hozzáment feleségül. Demi azóta már azt is elárulta, hogyan kell helyesen ejteni a keresztnevét: „Duh-mee”, mivel szerinte így jobban hangzik a Moore vezetéknevével.

A családi háttere pedig legalább annyira bonyolult, mint egy jó drámasorozat forgatókönyve. Édesapja, Charles Foster Harmon Sr., még azelőtt elhagyta az édesanyját, hogy Demi megszületett volna. Mire három hónapos lett, anyja már új férjhez ment Dan Guynes-hez, akit Demi sokáig valódi apjának hitt. Csak 13 évesen jött rá, hogy Dan nem a vér szerinti apja, amikor egy házassági anyakönyvi kivonatra bukkant, amin gyanús volt az időpont: „A szüleim 1963 februárjában házasodtak össze, én pedig ’62-ben születtem.” - olvasható a Daily Mail cikkében.

Demi és édesanyja kapcsolata nem volt felhőtlen: 1989-ben eltávolodtak egymástól, ám a nő halála előtt, 1998-ban mégis sikerült kibékülniük. 14 éves korában Demi édesanyjával West Hollywoodba költözött, ahol modellkedni és színészkedni kezdett. Innen indult el a karrierje, ami villámgyorsan felívelt.

Egy szappanopera indította be a karrierjét. Első filmszerepe a Choices (1981), majd a Parasite (1982) volt. Aztán jött az áttörés: 1981-ben csatlakozott a General Hospital című szappanoperához – ami akkoriban kiemelt figyelmet kapott, különösen, miután Elizabeth Taylor is feltűnt benne. Demi a People magazinnak így emlékezett vissza: „Ez volt az első igazi munkám, ahol fizetést kaptam, rendes fizetést. Ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy ebből tényleg meg lehet élni. Ez volt az indulás.” Demi Moore 19 éves kora előtt már színésznőként dolgozott, karrierje azóta töretlenül ívelt felfelé: a ’90-es években a világ legjobban fizetett színésznője lett. Ennek ellenére – mint mondta – akkoriban is volt benne félelem: „Ha ránézek egy régi fotómra abból az időből, azt látom: tele vagyok izgalommal, de valószínűleg egy kis rémülettel is.”