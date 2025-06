Gyűrű van, eljegyzés nincs – Veress Eszter zavarba ejtette a férfiakat

Brasch Bence láthatóan sokáig próbálta értelmezni a kedves kis jelenetet Fotó: Karnok Csaba

Ez az én kis drágaságom

Persze nem most került először reflektorfénybe a csinos fiatal. Veres Eszter Aldi- reklámok teljes sorában bizonyította már tehetségét és villantotta meg bájos szépségét, influenszerként pedig követői minden mozdulatát lesik az Instagramon. 2024 januárjában Pest vármegye szépévé koronázták, diplomáját is frissen szerezte meg, tehát van mire büszkének lennie – még ha a gyűrű mögötti jelentést nem is sikerült makulátlanul megértetnie a közönséggel és a nézőkkel.

A kérdés viszont továbbra is a levegőben lóg: ha a férfi valóban komolyan gondolja, miért nem eljegyzési gyűrű az? És ha nem gondolja komolyan, miért van gyűrű egyáltalán?

Egy biztos, a Szerencsekerékben ezen a napon nemcsak a betűk pörögtek, hanem az érzelmek is – és még ha a promise ring jelentését nem is sikerült kibogozni, sok szép megfejtést láthattunk a játékban.