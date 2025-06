Stohl Luca a kislányával együtt hagyta el az országot: sajátos szóval illette magát a tévés

Bár a tévés műsorvezető Stohl Luca ezúttal is gondosan ügyelt rá, hogy ne mutassa kislánya, Rózi arcát az Instagram-oldalán, a rajongók így is odáig vannak a múlt hónapban második születésnapját ünneplő kislány láttán. Különösen az a videó dobogtatta meg a szívüket, amelyen a csöppség határozott léptekkel, hátizsákkal a hátán halad a frankfurti repülőtéren. Merthogy Stohl András lánya és unokája repülőre szállt és elhagyta az országot. Kérdés persze, hogy Németország volt a nyári utazás végső célja, vagy csak átszállásra használták a frankfurti repülőteret. Talán idővel erre a kérdésre is választ kaphatunk majd egy következő bejegyzés alkalmával.

Ám addig is maradjunk Rózinál!

Stohl Luca kislánya, Rózi már 2 éves – ismét együtt repült az anyukájával (Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor)

„Milyen NAGY lett. Hogy telt így el az idő?!”

„Nagyon megnőtt, de édes”

„De édes! Milyen önálló kislány!”

„Jaj, de drága, milyen nagylány már!”

– röpködnek a rajongók hozzászólásai Rózi láttán. Bár jól áll a kislánynak a kis hátizsák, a frissen megosztott videó és fotók egyike láttán érhető, miért használta Luca a Róza és Sherpája címkét.

