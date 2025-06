Lebukott a naptárdíva: „Kulcsár Edina miért használja Kiszel Tünde profilját?”

Kiszel Tünde naptárait minden évben elkapkodják, és persze senkit sem zavar, hogy a díva fotóit némi jótékony Photoshoppal turbózzák fel. Csakhogy ezzel is könnyedén túlzásba lehet esni, ahogy azt a kommentelők sokszor jelzik is. Kulcsár Edina és Vasvári Vivien is rengeteg támadást kapott már emiatt, de most úgy tűnik, Kiszel Tünde is beállt a sorba. Mutatjuk a képet, ami kiverte a biztosítékot.

A rajongók szerint Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella jobban hasonlít a fotón látható nőre, mint maga Tünde (Fotó: Szabolcs László)

Kiszel Tünde a kora ellenére nagyon csinos a kommentelők szerint, de a túltolt filterekkel rengeteget ront a fotóin. A legutóbbi képén ugyanis az arca szinte felismerhetetlen, sőt, a kommentelők szerint Kulcsár Edinára jobban hasonlít, mint önmagára. Ráadásul ha ez a baki még nem lenne elég, kiszúrták, hogy a karját például elfelejtette „kisimítani”, ami igencsak szembetűnő.

„Nem az a kérdés, hogy hol a hiba, hanem az, hogy hol van Kiszel Tünde?” – utalt a durva változásra egy kommentelő.

Látom a ruhatervező hölgyet, látom Kulcsár Edinát, de Tündét sehol

– tette hozzá valaki.

„Kulcsár Edina miért használja Kiszel Tünde profilját?” – viccelődött egy újabb felhasználó, aki szerint szintén inkább a szépségkirálynőre hajaz a fotón, ami még bók is lehetne, de sajnos itt nem erről van szó.

Kiszel Tünde fotója miatt aggódni kezdtek a rajongók

Sokan persze igyekeztek védeni is az aranyszívű tévést, ráadásul számukra ez inkább aggasztó, mint poénos. A rajongók úgy érzik, Tündének komoly testképzavara lehet, ha nem látja a problémát ezen a képen.

„Hagyjátok már! Tök ártalmatlan, és szerintem a lányából is egy értelmes nőt nevelt. Tündi kora okán nem ért ezekhez a filterekhez, ez legyen a legnagyobb baj” – kelt Kiszel Tünde védelmére egy rajongó.

Én több alkalommal láttam Tündét élőben, és nincs vele semmi baj. Sőt, sokkal csinosabb és bájosabb, mint ezzel a gagyi Hollywood filterrel. Mondjuk ki, egy csini 60 pluszos nő. Csak rajta sajnos azt látom, hogy nem tudja elfogadni a korát, ezért nem is szereti hangoztatni a médiában sem, erre kínosan ügyel

– írta egy másik követője.

„Nagyon aranyos, közvetlen nagymama feelingje van élőben, de szegénynek eszméletlen testképzavarban van” – értett egyet még egy felhasználó.