Gyász: születésnapján halt meg a Xena és a Herkules ikonikus színésznője

Marise Wipani hivatalos Facebook oldalán közölte halálhírét családja. A halál pontos okát nem közölték, de a születésnapján hunyt el.

61 éves korában meghalt a Xéna színésznője / Fotó: Képünk illusztráció: pixabay.com

A népszerű színésznő pályafutása az 1980-as években indult. 2008-ig közel 20 filmben és tévéműsorban szerepelt. Színésznői pályafutása mellett modellként is befutott, Új-Zélandon a nemzetközi szépségverseny udvarhölgyei közé is bekerült. A Magyarországon is népszerű Herkules, Xéna: A harcos hercegnő és a Herkules a Minotaurusz útvesztőjében című tévéműsorokban is szerepelt - írja a Life.hu.

A Waikiki párosban Marise Wipani vendégszereplőként tűnt fel.

A színésznőt családja, barátai és szakmabeliek is gyászolják rajongóin túl.