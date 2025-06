„Örökké” – Gyászol a világsztár, ezzel a képpel búcsúzik a szeretett nőtől

Szomorú hírt osztott meg követőivel Ariana Grande. A popsztár kedden Instagram-sztoriban jelentette be a gyászhírt, a család közös nyilatkozatában így fogalmazott: „Marjorie (Nonna) Grande békésen távozott otthonában, szerettei körében, akik minden pillanatban mellette voltak élete utolsó heteiben.” A család megköszönte a rajongók támogatását, és arra kértek mindenkit, tiszteljék gyászukat.

Ariana Grande szeretett nagymamáját gyászolja (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ariana számára Nonna nem csupán nagymama volt – a Grammy-díjas énekesnő éveken át osztott meg róla képeket és történeteket, sőt a karrierje részévé is tette. 2016-ban a The Tonight Show-ban utánozta őt, miközben Nonna a közönség soraiban figyelte. Idén pedig Ariana új albumán, az Eternal Sunshine-on is hallható Marjorie hangja az Ordinary Things című számban. A dal végén Nonna tanácsai csendülnek fel:

Sose feküdjetek le anélkül, hogy jóéjtpuszit adnátok. Ez a legrosszabb dolog. Ha ezt nem érzitek természetesnek, rossz helyen vagytok – menjetek el!

Ariana meghatottan ünnepelte Nonna különleges zenei mérföldkövét: „Ünnepeljük az egyetlent és megismételhetetlent, a leggyönyörűbb Nonnát, aki most történelmet írt: ő a legidősebb ember, aki valaha szerepelt a Billboard Hot 100-as listáján.” Nonna szerepelt már a Daydreamin’ és a Bloodline című dalban is, és Ariana a szíve csücskeként tekintett rá.

A popdíva nagymamája és nagypapája gyerekkorukban ismerkedtek meg, majd Frank katonai szolgálata után 1946-ban összeházasodtak. Az alábbi képen Ariana Grande nagyszülei láthatók. A fotóhoz annyit írt csak az énekesnő: Forever, azaz Örökké.

Két lányuk született: Joan – Ariana édesanyja – és Judy. Ariana és féltestvére, Frankie, Joan gyermekeiként nőttek fel – fogalmaz a Sun. A rajongók világszerte gyászolnak a popsztárral együtt, aki fájdalmában is a szeretet és az emlékezés üzenetét közvetíti.