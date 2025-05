Szívmelengető: kislányáról elnevezett desszerttel tarolt a TV2 sztárja

Balog Martin a tehetsége mellett a nyers beszólásaival hívta fel magára a figyelmet a Séfek Séfe című TV2-es realityben. Karrierje azóta is robog előre, sorra nyeri a gasztronómiai versenyeket, legutóbb pedig olyan desszerttel nyert, ami talán a szívének legkedvesebb: kislányáról, Szófia Meiről nevezte el a különleges édességet.

A Séfek Séfe sztárja 2024-ben lett apuka: a családja a legnagyobb támasza a karrierjében, most pedig díjat is nyert a kislányáról elnevezett desszerttel (Fotó: Balog Martin)

A Séfek Séfe tehetségének vallomása: „Kitty nélkül nem tartanék ott, ahol most tartok!”

„Hét évig vezettem éttermet Bács-Kiskun vármegyében, Fülöpszálláson. Ideje volt váltani, ehhez pedig nagy bátorságot adott tavaly a kislányom, Szofi Mei születése is. Azóta Érdre költöztünk, én pedig egy budafoki étteremben lettem séf” – mesélte a Metropolnak a Séfek Séfe egykori versenyzője, aki sikert sikere halmozott az elmúlt évben.

„Engem a versenyzés motivál, én ilyen bolond vagyok, heti öt-hat-hét napokat is dolgozok!” – árulta el Balog Martin, aki többek között nemrég a Szamos Mátyás Tányérdesszert-versenyen első helyezést és Champion-díjat nyert kollégájával, Pelle Marcival közösen, korábban pedig a Magyarország Étele melegkonyhás szakácsversenyen arany minősítéssel a 4. helyen végzett.

Mint mondja, családja a legnagyobb támogatója:

„A feleségem, Kitty nélkül nem tartanék ott, ahol most tartok! Nincs a környezetemben egyetlen ember sem, pláne nem nő, aki ekkora erővel támogatna. Tavaly egy rendezvényen nyolc hónapos terhesen osztogatta a kínai tésztás ételünket. Ő a legnagyobb kritikusom, de támaszom is egyben. Mióta együtt vagyunk, már több mint öt éve, azóta megy ilyen jól a karrierem is. Ha mondhatom, és szerintem mondhatom, hogy sikeres vagyok, azt neki köszönhetem. Sokszor szégyellem is magam, amiért nem tudom viszonozni azt a sok jót, amit értem tesz. De végül is részben azért dolgozok ennyit, hogy meg tudjam teremteni a jövőnket, és az ő álmait, céljait is támogatni tudjam” – fejtegette a férfi, majd hozzátette: a másik legfontosabb lány az életében pedig a kislányuk, Szofi Mei, akiről legutóbbi nyertes desszertjét nevezte el!

Kislánya inspirálta a Séfek Séfe szakácsának díjnyertes tányérdesszertjét (Fotó: Balog Martin)

„A tányérdesszertet Szofi inspirálta. Egy tízelemes alkotás: bivalysajt-torta, karamellizált sűrített tejjel töltve, a tetején alma panna cotta, mézes pálinkás almakompót, de a koncepció része a nedves piskóta, ropogós morzsa, és kötelező elemként az erőspistát is be kellett építeni: ebből egy pikáns citrusos gél készült, karamellöntettel, zöld alma zselével…” – sorolta.

Szofi Mei gyönyörű, nagy kékes szemei olyanok mint egy-egy nagy alma, ő maga édes mint a karamell, de ha olyan a kedve, akkor csípős mint az erőspista…

– áradozott a tíz hónapos kislányáról Balog Martin, aki az elmúlt hónapokban számos versenyt megnyert, de még nem elégedett meg teljesen: alig várja a következő kihívásokat.