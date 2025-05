Orbán Rudolf meglepő vallomása: „Nehéz felfognom, ami történt”

Orbán Rudolf Megasztáros szereplése után azonnal berobbant a köztudatba, noha az énekes már előtte is foglalkozott a zenével. Előző dala, a Kereszthuzat a legjátszottabb tíz hazai dal között szerepel a rádiós listán, és hamarosan érkezik az újabb szerzemény, amelyhez videoklip is készült, nem is akárhogyan.

Orbán Rudolf új klipje egy szerelmi csalódás történetét dolgozza fel, amelyben menyasszonya is szerepel majd (Fotó: Vajkovics Viktória)

Orbán Rudolf: „Próbálok visszaszokni a valódi életbe”

A tehetségkutató második helyezését bezsebelni nem kis teljesítmény, Rudi viszont a műsor után egy ideig elvonult, mint mondja, nem volt egyszerű feldolgoznia azt a felhajtást, ami kialakult körülötte.

Még most is nehéz felfognom, ami történt, de próbálok visszaszokni a valódi életbe, ami egyébként jól megy. Jól érzem most magam, nehezen kezelem a felhajtást, ami nem csak a Megasztárra igaz, hanem egyébként is

– kezdi az énekes, aki elárulta, hogy harmadik dala és az ehhez készült videoklipje jövő héten debütál. „Átkoztam” lesz a címe, ami egy szerelmi csalódásról szól, nagyon jó kis projekt lesz. A klipet Czoller Bence rendezte és az egész csapat elképesztően profi volt. A menyasszonyommal és Szabó Zével hárman találtuk ki a koncepciót, ami alapján elindulhatott a tervezés és egy nagyon izgalmas végeredmény született. A szerelmi csalódás nem saját tapasztalat.

Nem tányérdobálós veszekedést kell elképzelni, egészen más, fikciós oldalról közelítjük meg a témát. Azt viszont már elárulhatom, hogy a menyasszonyom, Dominika nem csak a tervezési folyamatban vett részt, hanem ő lesz a másik főszereplő. Mindketten így szerettük volna és ezt az ötletet a kiadó is támogatta. Nekem sokkal komfortosabb volt így, hogy ő volt mellettem, gördülékennyé tette a forgatást

Orbán Rudi párja egyébként gyerekkora óta táncol, ennek révén ő sokkal inkább kamerákhoz szokott, hiszen szerepelt már hasonló produkciókban. „Hiába a Megasztár, nekem egyáltalán nem könnyű feloldódni a kamerák előtt; az, hogy ő velem volt, megkönnyítette a dolgot.”

Az új klipben Orbán Rudi menyasszonya, Dominika is szerepel (Fotó: Vajkovics Viktória)

Megmaradtak a Megasztáros kapcsolatok

Az énekes mindemellett adatelemző informatikusként dolgozik, nemrég adta le a szakdolgozatát és most fog diplomázni. „Nem lesz vészes, mert jól megy és a munkám révén van benne tapasztalatom.” S hogy miként tudja összeegyeztetni a munkát és a zenét? Mert bár a kettő meglehetősen különböző terület, Rudi elmondása szerint kiválóan megférnek egymás mellett.

Spontán embernek tartom magam, nem tervezek előre, hogy a későbbiek folyamán milyen arányban szeretnék majd a zenével foglalkozni a mostanihoz képest. Nem vagyok semmi jónak az elrontója, és a jelenlegi felállásban is boldog és kiegyensúlyozott vagyok.

Új dalát egyébként Orbán Rudi Caramelnek is megmutatta, a Megasztáros kötelékek azóta is élnek. „Caramel már hallotta, neki tetszett, illetve Tóth Abigéllel is szorosan együttműködünk. Vele jóban maradtunk és ő is nagyon jónak találta.”