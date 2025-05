Válságos állapotban a népszerű magyar zenész: „Borzalmasak az értékeim!”

Súlyos állapotban van a hazai rapvilág botrányhőse, Missh, polgári nevén Demeter Mihály. Az ismert előadót ájultan szállították a sürgősségi osztályra, miután krónikus Crohn-betegsége drámaian súlyosbodott. Missh Instagram-oldalán számolt be követőinek a részletekről – a történeteiből kiderül, mekkora harcot vív az egészségéért, és milyen mélypontra került fizikailag és lelkileg is az elmúlt napokban. Most egy hét elteltével újra életjelet adott magáról és bevallotta, hogyan érzi magát!

Missh koncertek nem lesznek a közeljövőben, most a gyógyulás a legfontosabb (Fotó: Instagram)

Missh állapota még mindig nem stabilizálódott

„Nehéz volt ez az egy hét. 5 kilót fogytam, és kb. mindet izomból. Szrul nézek ki, szrul is érzem magam, de köszönöm mindenkinek, aki írt és aggódott értem” – vallotta be őszintén az Instagram sztorijában. Az állapota bár valamelyest javult, közel sem lélegezhet fel teljesen:

A veszély elmúlt, de nagyon gyenge vagyok. Most egy nagyon jó orvost kell találnom, mert borzalmasak az értékeim, és, ahogy kiderült, régen sem voltak jók.

– írta a rapper.

Missh sosem titkolta, hogy évek óta együtt él a Crohn-betegséggel, amely egy krónikus gyulladásos bélbetegség. A fellángolás időszakában drasztikus tüneteket okozhat: heves hasi fájdalmak, kimerültség, hasmenés és jelentős fogyás jellemzi. A rapper szervezete annyira legyengült, hogy elájult – innen került kórházba, ahol jelenleg is kezelik.

Missh botrány helyett most az egészségügyi állapota miatt beszédtéma (Fotó: Instagram)

Kiderült, hogy vashiányos is

„Most már tudom, hogy rettenetesen vashiányos vagyok, így legalább azt is megértettem, hogy nem a napi öt kávé volt a gyenge, amit megittam, hogy tudjam vinni a napokat” – írta az egyik posztjában. A rappernek így nemcsak a betegség fizikai következményeivel, de az életmódját érintő változásokkal is szembe kell néznie.

A rajongók aggódva követik Missh minden megosztását. Sokan üzenetekkel támogatják, és remélik, hogy minél előbb visszanyeri az erejét – ő maga is ebben bízik:

„Azon leszek, hogy visszanyerjem az erőm, és tudom is, hogy menni fog. De most pár hónapnyi edzés a kukába ment. Igaz, hogy legalább szálkás vagyok.”

– fogalmazott ironikusan.