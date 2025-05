Kozmetikusnál fedezte fel a szépségkirálynő, bőrrákja van

Margaret Gardiner, az 1978-as Miss Universe győztese egy szépségszalonban kapott váratlan figyelmeztetést: nem gyógyuló sebéről kiderült, hogy rákos elváltozás. A 65 éves egykori szépségkirálynő története a test és lélek próbáiról, valamint az önelfogadás erejéről szól.

Nem ez volt az első, hogy rákos elváltozás volt Margaret bőrén

Fotó: eugene barmin/freepik.com/Illusztráció

Elmondása szerint évekkel ezelőtt arckezelésen járt, ahol a kozmetikus megnyitott egy területet az arcán, amely nem gyógyult be, sőt, zuhanyzás közben rendszeresen vérezni kezdett. Visszatérve a szalonba, azt a tanácsot kapta: forduljon szakemberhez.

Amikor egy seb nem gyógyul be, az általában figyelmeztető jel

– mondta.

A kivizsgálások után kiderült: a seb rákos eredetű. Nem ez volt az első, hogy rákos elváltozás volt a bőrén: 24 évvel ezelőtt egy szarkómát találtak a mellkasa közepén, amelyet egy 10 órás műtéttel távolítottak el, ami után bőrpótlásra is szükség volt az operált területen.

A Margaret arcából eltávolított rákos szövet helyén fél centiméteres lyuk maradt. Plasztikai sebészek hajtottak rajta végre korrekciós beavatkozást, ami miatt az orra kissé elferdült. „Szerencsére csak félcentis volt, de az arcon egy ilyen lyuk nagyon is nagynak tűnik” – idézi a Mirror az egykori szépségkirálynőt. Kezdetben azt mondták neki, a homlokáról kell majd a bőrt átfordítani, amitől az arca nagyon csúnyán eltorzult volna, de végül enyhébb beavatkozásra is elegendőnek bizonyult. „Hálás vagyok ezért a kis tökéletlenségért – nem úgy nézek ki, mint régen, de így is hálás vagyok a kinézetemért” – foglalta össze érzéseit.

A fizikai sebek mellett Margaret lelkileg is megroppant, és évekre visszavonult a nyilvánosságtól. Most azonban újra aktív: magazinok címlapján szerepel, és februárban Damaged Beauty című könyve is megjelent. Vallja:

Amikor a külsőd sérül, a belsőd kezd el ragyogni – és ez az, ami átsegít az éveken.

Kritizálja a nőkkel szembeni társadalmi elvárásokat is: „Legyél nőies, de legyél szexi is, okos és erős – de ha túl erős vagy, máris b**** vagy.”

Az egykori szépségkirálynő esete nemcsak a rákról szól, hanem arról is, hogyan találjuk meg önmagunkat a testi-lelki megpróbáltatások után. Ma már azt üzeni minden nőnek: „Nézz tükörbe, és mondd: »Csodálatos vagy, pont így, ahogy vagy.«”