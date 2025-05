Kitálalt Harry herceg és Meghan szomszédja - meghökkentő, ahogy a férfival bántak

Miután Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban úgy döntöttek, hogy visszalépnek a királyi kötelezettségeiktől, a következő lépésük az volt, hogy elhagyták az Egyesült Királyságot. Montecito előtt Meghan és Harry egy ideig Vancouverben éltek fiukkal, Archie-val - írja az Express.

Harry herceg és Meghan Markle Fotó: Getty Images / hot magazin

Szomszéd mesél Harry hercegről és Meghanról

Frank McGinity a haditengerészet veteránja és a pár korábbi szomszédja elmondta, hogy megpróbálta üdvözölni Harryt és Meghant azzal, hogy elvitt nekik egy gyűjteményt a Montecito helytörténetéről szóló filmekből, de a párt egyszerűen nem érdekelte.

Nagy házam van Harryék birtoka mellett. Ők a régi McCormick-ingatlanon élnek, és elmentem a kapujukhoz a filmeket tartalmazó CD-vel, de nem érdekelte őket. A kapunál álló fickó elutasított, és nem volt hajlandó átvenni a filmet, csak annyit mondott: ‘Nem érdekli őket.’ Én csak próbáltam jó szomszéd lenni. Ha érdekelte volna őket a környék, rengeteg információval tudtam volna szolgálni

-írta Frank, a Get Off Your Street című memoárjában.

Továbbá hozzátette, hogy meglepte Harry és Meghan lakóhelyválasztás a Riven Rock birtokon, mivel általában idősebb emberek élnek itt.

Ez az a hely, ahová az elefántok meghalni járnak

- nyilatkozta Frank, aki azt is elmondta ritkán látja a párt errefelé.

Memoárjában Frank McGinity felidézi, hogyan pusztította el a 2018. január 9-én bekövetkezett sárlavina Riven Rock környékét, ahol Meghan és Harry 2020 óta élnek. A természeti katasztrófa négy házat teljesen megsemmisített, az ő otthonát is súlyos károk érték. A sár bejutott a házba, hatalmas sziklákat hagyva maga után, amelyeket csak szétvésve tudtak eltávolítani. A környék ekkor szó szerint sártengerré változott.