Most már bizonyos: Freddie Mercury eltitkolt lánya állt ki a nyilvánosság elé

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, egy hamarosan megjelenő életrajzi könyv azt állítja, hogy a Queen legendás énekesének, Freddie Mercurynak van egy eltitkolt lánya, B., aki ma már 48 éves, és Európában él. B. Lesley-Ann Jones rockéletrajzírónak nyílt meg, neki beszélt a kötelékről is, mely néhai apjához fűzte, aki az AIDS szövődményei által kialakult tüdőgyulladásban halt meg. Mint mondta, szerető család nevelte fel, de mindig is tudta, hogy a Queen legendája a biológiai apja.

DNS-tesztet végeztetett Freddie Mercury eltitkolt gyermeke / Fotó: Peter Clay/face to face

A zenészlegenda állítólagos gyermekének szavait a rajongók természetesen jogos kétkedéssel fogadták, így B. a legfrissebb hírek szerint DNS-tesztet végeztetett, hogy bebizonyítsa, ő valóban a néhai rocksztár lánya. Az eredmény pedig azt mutatta, hogy 50%-ban Mercury egyik rokonáéval azonos genetikai állománnyal rendelkezik – írja a Life.hu.

Azok, akik azt követelik, hogy láthassák a DNS-tesztet, különben nem fogják elhinni, biztosak lehetnek abban, hogy a szükséges igazolást megszerezték, a jogi csapatok részt vettek benne, de az ilyen intézkedések magánjellegűek, és nem oszthatják meg nyilvánosan

– üzent Lesley-Ann Jones a kétkedőknek a Mirror beszámolója szerint.

A hamarosan megjelenő életrajzi kötet, a Love, Freddie (Szeretettel, Freddie) szerint egyébként B. akkor fogant, amikor az énekesnek viszonya volt egy barátja feleségével. A nő a tragikusan fiatalon elhunyt rocksztárt gyakorlatias és odaadó édesapaként festette le, akinek az eltitkolt lánya volt élete legnagyobb áldása.