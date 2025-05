“Tarzanos” koreográfia - elképesztő, mivel készülnek a műsorvezetők A Nagy Duett döntőjére!

Hamarosan véget ér a hét év kihagyás után visszatérő A Nagy Duett új évada. Bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt hetekben nem volt hiány megható, izgalmas, humoros, vagy éppen szívfacsaró pillanatokban, ahogy drámai bejelentésekből is bőven kijutott. Többek közt, nem sokkal a kiesése után jelentette be a politikus Schmuck Andor, hogy életmentő kezelés alatt áll, amelyet a műsor idejére szakítottak félbe, de Sydney van den Bosch is A Nagy Duett színpadán árulta el azt, amit már sokan gyanítottak: kisbabát vár. Mostanra három páros maradt versenyben a győzelemért: Nótár Mary és Aurelio, Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence, valamint Mihályfi Luca és Hegyes Berci.

Közeleg A Nagy Duett fináléja! / Fotó: MATE KRISZTIAN

Mialatt a nézők mind izgatottabban várják az utolsó adást, A Nagy Duett műsorvezetői, Liptai Claudia, valamint társa, Till Attila nemrég azt mutatta meg, személy szerint ők hogyan készülnek a döntőre: a közösségi médiában közzétett videón az látható, amint a két híresség kötélen himbálózik a színpadon, mialatt a háttérből a Guns N’ Roses: Welcome To The Jungle című klasszikusa és a jelenlevők nevetése hallatszik be.

Nagyon készülünk a vasárnapi döntőre! Talán ez a “Tarzanos” koreográfia mutatja meg a legjobban, hogy sajnos nem tudunk semmi extrát! De igyekszünk!

- írta meg a Facebook-oldalán Till Attila, majd megköszönte Ördög Nórának, amiért halált megvető bátorsággal vállalta az operatőr szerepét.

Vasárnap A Nagy Duett döntő!

- hívta fel még erre zárásként mindenki figyelmét Tilla, mialatt a kommentszekciót csakhamar elárasztották a rajongók elragadtatott hozzászólásai, akik odáig voltak a két műsorvezető bolondozásáért.

Mutatjuk is a videót!