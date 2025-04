Egy nemzet öltözik ma feketébe: legendás zenésztől búcsúzunk

Szomorú hírek érkeztek Ausztráliából. A családja körében, ugyanis életét veszítette 85 éves korában Lee Conway, a country zeneirányzat egyik úttörője. A legendás énekes egy rövid, de súlyos lefolyású betegség következtében hunyt el szerdán. Az énekesnek olyan világhírű slágereket köszönhetünk, mint a Wanted Man és az All I Want To Do in Life. A lengyel származású country sztár a fél életét az ausztráliai Queenslandben élte le, így ízig-vérig a szigetország szülöttének tekintette magát.

A néhai zenészt az ausztrál Johnny Cashnek nevezték, aki már a 70-es évek óta a countrynak élt. Művei annyira sikeresek voltak, hogy még Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő előtt is fellépett egyszer Ausztráliában az énekes.

A zenész utolsó számai 2000-ben jelentek meg, 60 éves korában, azóta visszavonultan élt, és csak néhány helyi koncertet adott a lakóhelyén.

– számolt be róla a Mirror.