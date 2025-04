Megmentették: egyszerre kapott új szívet és új májat a világhírű énekes

Lu Jianzhong, művésznevén Tank tajvani énekes és zeneszerző kettős transzplantáción esett át. Egyszerre operáltak a sztár máján és szívén, az életmentő műtétre Kínában esett sor, ahol a lábadozását is töltötte. Egészségügyi problémáinak nagy része örökletes betegségre vezethetők vissza. Az énekes bevallotta, nővére és nagynénje is szívbetegségben vesztette az életét, a hypertrophiás cardiomyopathia a szívfal megvastagodását idézi elő, amely megnehezíti a szívben a vér pumpálását. Ő maga is majdnem belehalt már a betegségbe: 2007-ben szívrohamot kapott, de sikerült az életét megmenteni.

Fél napos műtét, szív-és májtranszplantáció egyszerre egy személyen

A 12 órás műtétre 2024 novemberében került sor, az énekest április hetedikén engedték ki a kórházból. Minden elővigyázatosságra szükség volt, a transzplantáció volt az énekes utolsó lehetősége az életre. Egy ilyen komplikált beavatkozás sok kockázattal jár, Tank a műtét előtt zenében fejezte ki érzéseit és félelmeit, amelyeket élőben is előadott. Novemberre a teste teljesen feladta a harcot, nem tudott se enni, se aludni. Ebben az időben még nem találtak neki donort, ennek okán az énekes haza utazott, hogy szerettei között békében hunyjon el. A szerencse azonban rámosolygott, szinte az utolsó pillanatban leltek számára donorra.

A műtét 12 órán át tartott, és visszahozott a halál széléről. Életem homokórája fenekestül felfordult, és újjászülettem.

A 43 éves zenész megköszönte a donorának az orvosainak, hogy megmentették az életét és elmondta, a legnehezebben már túl van. Tank tervezi hogy tapasztalatait zenében örökíti meg. Műtéte előtt megpróbált minél több dalt kiadni, felkészülve arra a lehetőségre, hogy nem éli túl az operációt.