Ritka családi pillanatot osztott meg Vadon Jani, elég sokat elárul az erőviszonyokról

Pakolgatjuk a régi cuccainkat és előkerült ez a kordokumentum is, a lányom rajzolta még valamikor kiscsoportos korában, szóval amikor akkora volt, mint most én... Hát elég sokat elárul a családi erőviszonyokról, ami máig sem rendeződött át, talán csak annyiban, hogy most már én vagyok a pálcika ember... Ja igen, Móni azóta átesett egy komoly ortopédiai beavatkozáson és a lábfejei már egy irányba néznek és új lábujjakat is kapott!