Csúcsdöntés – A Hogyan tudnék élni nélküled? a legnézettebb magyar film

A Hogyan tudnék élni nélküled kétségkívül a tavalyi év legnagyobb dobása volt és nagyon úgy tűnik, hogy idén sem éri be kevesebbel: az alkotást eddig 741 ezren nézték már meg, ami azt jelenti, hogy bezsebelte a ‘rendszerváltás óta legnézettebb film’ címét is.

Hogyan tudnék élni nélküled: a legnézettebb magyar film lett a rendszerváltás óta (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hogyan tudnék élni nélküled szereposztás: a nézők imádják

A film kasszasikere ugyan már az elején sejthető volt, garantálni nem lehetett. A nézők szívét viszont karácsony előtt alaposan felmelegítette a javarészt nyáron játszódó szerelmi történet, ami Demjén Ferenc ismert slágerei köré íródott. A sztori két idősíkon játszódik, a jelenben és 30 évvel ezelőtt, így fiatalok és idősek egyaránt szívesen váltottak jegyet a zenés vígjátékra. Az alkotók nagyon hálásak, hiszen nem titkolt szándékuk volt, hogy Demjén dalai –megtartva az eredeti szépségüket–, újjászülessenek, ami most úgy fest, hogy nagyon is sikerült. A Törőcsik Franciska, Ember Márk és Marics Peti főszereplésével készült alkotás mára már több nézőt vonzott a mozivászon elé, mint a Futni mentem.

Ember Márk közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, bejegyzésében így fogalmazott:

Számomra a fontos az, hogy ezek a filmek és az élményeink amiket kaptunk általuk –nézők, alkotók egyaránt – velünk maradnak akkor is, amikor a számokra már nem is fogunk emlékezni. Kívánok mindenkinek sok paprikás csirkét és Kuplung koncertet.

A film fikciós fiúbandája, a Kuplung zenekar egyébként annyira belopta magát a nézők szívébe, hogy egy lelkes rajongó nemrég még Facebook-csoportot is szervezett “Kuplung koncertet az Arénába” felkiáltással. Az alkotók azt mondták, hogy ha összejön a 15 ezer tag, megszervezik a koncertet, azóta viszont már több mint 25 ezernél jár a létszám. Kirády Attila, a film producere korábban elmondta, hogy ők is alaposan meglepődtek, hogy ilyen gyorsan összejött ez a szám, amiért nagyon hálásak, így hát nincs is más hátra, mint megvalósítani a dolgot. Ehhez azonban nagyobb volumenű szervezés szükséges, ami szerinte év végére már valósággá válhat.