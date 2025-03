Bochkorék jövő héten sem térnek vissza – Kiderült, miért

Már jó ideje Bochkor Gábor és Lovász László vezetésével indulnak a hétköznap reggelek a Retro Rádión, ám a műsorvezető páros a hét elején váratlanul eltűnt. Később kiderült, hogy a csapatból többen is elkapták az influenzát, így élő adások helyett, Bochi, Laci és Gyuri legjobb pillanataival szórakoztatták a hallgatókat. Mostanra azonban mindenki meggyógyult, de a trió mégsem tér vissza jövő héten. Most az is kiderült, hogy miért, és meddig kell a rajongóknak nélkülözniük őket.

A Bochkor élő adása jövőhéten sem tér vissza, kiderült, mi az oka a hosszú szünetnek (Fotó: TV2)

Bochkor Gábor műsora egész héten szünetelt, pontosabban a korábbi legjobb pillanatokból készített összeállítással ébredhettek minden reggel a rádióhallgatók. Már a hét elején ki is derült, hogy a Bochkor házigazdáit is utolérte az influenza, így nem tudják vezetni a műsort. A csapat szerencsére már teljesen jól van, mégis csak március 31-én ülnek be legközelebb a stúdióba. A trió ugyanis az előre eltervezett, és persze jól megérdemelt szabadságát tölti, nem is akárhol.

Bochkor Gáborék egész héten ünnepelnek

Mit kiderült a Bochkor Facebook-oldaláról, a szabadság apropója, hogy Gyuri születésnapját ünneplik, aminek természetesen megadják a módját. Bochkor Gábor műsorvezető társaival Spanyolországba utazott, ahol egész héten ünnepelhetik a jeles alkalmat. Ráadásul a rádiós még azzal is meglepte a többieket, hogy a Hotel Don Pancho nevű szállodába foglalt szobákat, amivel Puskás Ferencnek is emléket állítanak, hiszen mindhárman nagy tisztelői az Aranycsapat és Real Madrid néhai focistájának.