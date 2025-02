Váratlan fordulat: Vastag Tamás kibékült gyermekei édesanyjával

Vastag Tamás válása nagyon meglepte a rajongókat, és aggódni is kezdtek az énekesért. Tomi akkor elárulta, hogy nagyon megviselte a szakítás, sőt az is kiderült, hogy emiatt olykor a pohár után nyúlt. Mostanra azonban úgy tűnik, rendbe jött az élete, sőt a családjában is szent a béke.

Vastag Tamás volt felesége megbocsájtott, végre béke van a családban (Fotó: Máté Krisztián)

Tavaly szeptemberben röppent fel először a pletyka, hogy Vastag Tamás elvált. Később kiderült, hogy valóban ez az igazság, de az énekes úgy érezte, élete legnehezebb időszakán megy éppen keresztül, amiről nem akart még beszélni sem. Most azonban megtört a jég, és a Tények Plusz kameráinak mesélt a továbblépésről.

Volt egy magányom, amiben fel tudtam dolgozni a dolgokat, de ezek mind idővel működnek. Szerintem ez a legnagyobb tényező abban, hogy feldolgozzunk az éltünkben traumákat. Azt gondolom, hogy tenni is kell sok mindent, de sok más pedig csak az idő függvénye

– mesélte.

Vastag Tamás családja alkalmazkodik a zenész mindennapjaihoz (Fotó: TV2)

Vastag Tamás felesége is megbocsájtott

Úgy tűnik a zenész egykori párja is feldolgozta már a történteket, így meg tudott bocsájtani Tominak. Igaz a békülés csak baráti, de a családjuk szempontjából sokkal jobb a helyzet. Vastag Tamás gyerekei is akkor láthatják az édesapjukat, amikor csak szeretnék:

„A gyerekeket valahogy el kell juttatni az iskolába, el kell értük menni, és ezekből a hétköznapi dolgok fejlődtek tovább oda, hogy meg tudjunk osztani belsőbb dolgokat is egymással és újra barátok tudjunk lenni. A mi életünk elég hektikus, de alkalmazkodik, ahhoz, hogy mikor van előadásom, így akkor láthatom a gyerekeket, amikor éppen van időm” – árulta el.

De a legnagyobb megváltás az volt, amikor el tudtuk érni, hogy megbocsájtottuk azokat a bűnöket, amik miatt ez a kapcsolat tönkrement

– tette még hozzá.