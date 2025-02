Hobo egyértelműen Magyarország popkultúrájának meghatározó alakja már hosszú évtizedek óta. Egy igazi polihisztor, akinek öröksége a zenei albumokon, a fellépéseken és a színházi előadásokon túl, könyvekben is fellelhető. A Kossuth-díjas zenész idén, február 13-án már a 80. születésnapját ünnepli. Földes Lászlónak ideje sincs a korával vagy a közelgő, kerek évfordulóval foglalkozni.

Február 13-án 80 éves lesz Hobo (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Hobo 80 éves lesz

„Menetben vagyok, nagyon sok mindent csinálok. A szeretet az utolér, a családomtól vagy a közönségtől, de akár még a művészvilágban is. Azért, hogy valaki nyolcvanig kihúzta, mégiscsak jelent valamit. Igazából annyira be vagyok fogva, hogy jelen pillanatban még nem szembesülök ezzel a dologgal, hogy 80 vagyok. Ellenben másnap, körülbelül ilyen képet fogok vágni, mire a feleségem megkérdezi, hogy mi baj van. Á, kilencven fele, hazafele” – mondta nevetve a mindjárt 80 éves Földes László Hobo, aki kora ellenére még mindig megállíthatatlan.

„A menetből nem érzed. Amióta elkezdtem, azóta megállás nélkül csinálom. Tavaly is játszottam százharmincat, meg idén is van egy csomó, már 2026-ra is vannak dolgok. Nem foglalkozom ezzel” – tette hozzá a Kossuth-díjas bluesénekes, aki egy örömhírt is elárult.

Örömhírt jelentett be a blues legenda (Fotó: Sulyok László)

Filmre viszik az életét

Csinálnak rólam egy kétrészes dokumentumfilmet, most már elég régóta forog. Én meg a rendezőt megfenyegettem életveszélyesen, hogy ne rólam szóljon, hanem amit csinálok. De nem ijedt meg tőlem – ami elég érdekes –, hanem azt mondta, hogy amit csinálok, abban én benne vagyok. Erre én, akinek elég nagy pofája van, nem tudtam mit mondani

– mesélte nevetve a blues legenda, aki elárulta, még mindig minden fellépését megelőzően izgul.

„Minden előadás előtt így vagyok. 1100 József Attilát nyomtam, vagy még annál is többet. Magamnak választottam a sorsomat, úgyhogy nem kell nyafogni. Hozzá kell tennem, hogy nincs jobb az önsajnálatnál, pláne ha van társaság. Ha egyedül vagyok, én nem sajnálom magamat, nincs közönség” – árulta el a Húzós podcastben a Hobo Blues Band énekese.