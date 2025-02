Exkluzív interjú a magyar Hamupipőkével: „Mint egy valóra vált álom”

– A Bajai Fiatalok Színházában játszották a Valahol Európában című musicalt – árulja el. – Anyukám felajánlotta, hogy ha van kedvem, menjek el vele. Felkészített, hogy a vége kicsit szomorú lesz, mert Kuksi meg fog halni, de hozzátette, ne ijedjek meg, nem lövik le igazából. Imádtam az egészet! Azt mondtam anyának, hogy én is ott akarok énekelni a sok gyerek között, én is ott akarok velük játszani. Még annyira picike voltam, hogy körülbelül egy évet várnom kellett, hogy csatlakozhassak a színi stúdióba, de megérte, nagyon szerettem azt az időszakot. Egyéb dolgokért is rajongtam, például amikor lovagoltam, az volt az álmom, hogy majd legyen egy lovas tanyám. De gimnázium környékére kikristályosodott, hogy színpadon érzem magam a legjobban, méghozzá akkor, ha közben zenélhetek. Kicsi koromtól fogva azt éreztem, hogy abban tudok igazán ragyogni, amiben muzsika szól. Olyan, mintha a zene lenne az anyanyelvem. Érettségi után két évig tanultam a Pesti Magyar Színi Akadémián, mert az SZFE-re nem vettek fel elsőre. Ma már tudom, hogy akkor még valóban nem voltam kész rá. Egyébként az egyetem másodévében még így is volt egy nagy mélypontom. Úgy éreztem nem vagyok odavaló. Azon gondolkodtam, hogy talán egész odáig tévúton voltam?! Pont amikor már a gödör legaljára kerültem volna, akkor jött az első lehetőség az Operettszínházból. Azóta olyan, mintha egy hatalmas hegyre menetelnék felfelé, aminek nem is látom a csúcsát.

„Szeretek a sárban dagonyázni”

Saját magát is meglepte azzal, hogy megszerette a fővárosi létet, bár mosolyogva meséli, hogy a vidéki énje is ugyanúgy megmaradt.

– A hétköznapjaimban is szeretek csinos lenni, szép ruhában, magassarkúban, begöndörített hajjal, mintha épp színházba mennék – mondja. Ilyen szempontból kettősség van bennem, mert ugyanúgy szeretem azt is, amikor ráveszek egy kabátot a pizsamára és úgy megyek át a sarki boltba. Megmaradt a vidéki énem is, aki túrabakancsban, mackónadrágban imád kirándulni, dagonyázni a sárban, csalánban. Szeretem az egyszerű dolgokat is. Például az estélyiket, akár a régi hercegnős jelmezeimet, turkálóból szoktam beszerezni. Szeretem, amikor a premier bulikon megdicsérik, hogy milyen szép a ruhám, amire azt válaszolhatom, hogy pár ezer forintért szereztem. Jelenleg csak a tanulás és a munka tölti ki a napjaimat. Órákig tudok a színházról beszélni. Úgy vagyok vele, hogy ha minél többször kimondom, hogy hol dolgozok, hol tölthetem a gyakorlatomat, annál jobban el tudom hinni, hogy ez tényleg megtörténik. Furcsa, hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozott. Néha teljesen természetesnek veszem, néha pedig feleszmélek a villamoson, hogy te jó ég, én a kis vidéki Alma Virág, aki népdalokat énekelt a helyi művelődési házban, most az egyik legsikeresebb fővárosi színházba megyek dolgozni, ráadásul a példaképeimmel együtt. Vágó Zsuzsi az egyik, akiért kislány korom óta rajongok. Amikor először találkoztam vele a Carmen olvasópróbáján, el is meséltem neki, hogy annak idején kint volt a szobám falán egy koncertjének a plakátja. A másik példaképem pedig Nádasi Veronika. Őt az egyetemi évek alatt szerettem meg, mert a lelkünket és hangunkat is ápolta.

(FANNY)