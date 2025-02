A rajongók is ledöbbentek: Bangó Marika rengeteget fogyott az infarktusa óta

Bangó Marika tavaly nyáron megtapasztalhatta, hogy milyen törékeny az emberi élet, egy nyári hajnalon lett olyan rosszul, hogy azonnal mentőt kellett hívni hozzá. Csak a későbbiekben derült ki, hogy nagyon jól tették, hogy gyorsan cselekedtek, hiszen egy nagyon komoly hátsófali infarktusa volt, ami az életébe kerülhetett volna, ha akárcsak egy órát várnak a mentőhívással. A kezdeti ijedtség után az énekesnő minden erejével azon volt, hogy újra élhesse a hétköznapi életét, tudja vezetni a háztartást és természetesen koncerteket is vállaljon, hiszen a zene a mindene.

Bangó Marika az infarktus előtt nagyon sokat járt fellépni Fotó: Mediaworks-archív

Bangó Marika férje mindenben segít

Az énekesnő szerencséje, hogy ott van mellette a férje, Horváth Elemér kiváló muzsikus, aki nemcsak a színpadon, de a magánéletükben is támasza az előadóművésznek. Ő volt az, aki az infarktus után a széltől is óvta Marikát, aki vigasztalta, amikor kilátástalannak érezte a helyzetet, és aki rábeszélte arra, hogy minél hamarabb térjen vissza a színpadra. Ilyen háttérrel nem csoda, hogy a művésznő alig fél évvel a betegség után, újra koncertezni kezdett. A fellépésein tömegek tapsolnak neki, és sokan ámuldoznak azon, hogy Marika külsőre is mennyire megváltozott. Az énekesnő komoly fogyáson van túl, a Metropol pedig arról kérdezte, hogy minek köszönhető ez a nagy átalakulás.

Bangó Marika elképesztő változáson ment keresztül Fotó: Facebook

„Jólesik, hogy észrevették, hogy lefogytam” – kezdte a megszólalását Bangó Marika

Az igazság az, hogy nem feltétlen van ennek köze az infarktushoz, inkább a cukorbetegséggel hoznám összefüggésbe. Gyógyszert szedek rá és annak hálás mellékhatása a fogyás. Nagyon jól érzem így magam a bőrömben, sokkal könnyebben mozgok és egészségesebbnek is érzem magam

– válaszolta megköszönve az érdeklődésünket.