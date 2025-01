Növényi Norbert kipakolt: „Akár a hazugságvizsgálót is vállalom”

Növényi Norbert egy igazi élő legenda, hiszen a küzdősportokban elért eredményei okán bizonyosan bérelt helye van a legnagyobbak panteonjában. Persze az is tény, hogy az élet, a sors, vagy inkább a saját rossz döntéseinek sorozata végül felhelyezte őt egy másik rangsor előkelő helyére is, hiszen ő is azon kevés honi hírességek egyike, aki komolyan szembe találta magát a törvénnyel. De most ne is ezen rágódjunk, hiszen Növényi Norbert megkapta jussát a sikkasztásért és adócsalásért. Beszéljünk azokról a fent említett évekről, amikor ő volt a birkózó sportág egyik verhetetlen világklasszisa. Vagyis beszéljen maga Norbi, aki a Frizbi TV YouTube csatorna legfrissebb felvételén elárulta, hogy akkoriban sem volt minden fáklyásmenet. A sportoló most régi, elhalhatott, vélt, vagy valós galádságokról rántotta le a leplet Hajdú Péter kanapéján ülve.

Növényi Norbert csúnyán nekiment az egykori szakvezetésnek (Fotó: YouTube)

Nem szűnt az ellenszél...

„Végigéltem ugyanazt, amit az apám. 1976-ban nem vittek ki a junior világbajnokságra.

Mindent kitalált az akkori szakfelügyelő.

Azt mondta, hogy én részeges vagyok, közben ő maga olyan részeg volt, hogy a lengyelországi versenyen úgy kellett a saját székletéből, vizeletéből kiszedni” – kezdett bele még évtizedekkel a történtek után is ingerülten Növényi Norbert, aki ekkor egy időre fel is hagyott a versenyzéssel, majd édesapja unszolására visszatért a tatamira, de a vele szemben tapasztalható ellenszél ezután sem akart szűnni.

Növényi Norbert Hajdú Péter Frizbijében sorolta vádjait (Fotó: YouTube)

Növényi Norbert: Nem tudom bizonyítani, de nagyon sok jel arra mutat, hogy...”

„1984-ben nem vittek ki az Olimpiára. Azután kezdtem el portázni az éjszakában” – folytatta Növényi Norbert, akit ezután sorra értek a csalódások. „Akkoriban nem tudtam, hogy mi minden más is van a dolgok mögött. Emberek, akik egy pillanat alatt megakadályozhatják az életem előrehaladását. Legyen szó sportról, vagy a civil életről. Anatole France mondta: «A tehetségben van valami kihívás, amit a megátalkodott gyűlölet és a mélyreható rágalom büntet.» Ez tényleg így van! Ez a tapasztalatom…” – magyarázta a stúdióban Növényi Norbert, aki néhány, igazán durva, de szerinte a korra nagyon jellemző esetet is elmesélt Hajdú Péternek.

Aljasok voltak!

„Annyi mindent hallottam már azóta. Például, hogy három világbajnokságom is elúszott és hogy eladták a világbajnokságomat. S a többi… Nem tudom bizonyítani, de nagyon sok jel arra mutat, hogy ez valóban így történt” – fogalmazott meg súlyos vádakat az akkori sportvezetéssel szemben Növényi Norbert, aki még erre is rá tudott tenni egy lapáttal. Azt állította, hogy ugyanezek a sportvezetők akadályozták meg azt is, hogy továbbtanuljon. Ezt az állítását pedig – mint mondta – akár hazugságvizsgálóra kötve is szívesen megismételné az élő sportlegenda.