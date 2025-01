Sokáig háromlaki életet élt Görög László és a felesége, Czakó Julianna. A kislányukkal, Gizivel Miskolcon éltek, ám a munkájuk és a családjuk sok esetben Győrbe és Budapestre szólította őket. Tavaly azonban úgy döntöttek, hogy véget vetnek ennek a sok utazásnak.

Görög László felesége és kislánya mellett boldog életet élhet – Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Görög László kislánya már iskolás

„Talán a huszadik vagy huszonegyedik évemet töltöttem vidéken, vagyis Budapesttől eltérő városban. Teljesen elégedett is voltam Miskolccal, azonban a nagyon fiatal és tehetséges feleségemnek Budapesten több lehetősége van, az pedig nem működik, hogy az ember ekkorát ingázzon mindennap. Ha csak egy órára lettünk volna a várostól, talán még működne, de ez a két és fél óra nagyon sok. Emellett én nagyon sokat autóztam a Miskolc–Budapest–Győr háromszögben, ebbe pedig kicsit belefáradtam. Évente nagyjából hatvanezer kilométert vezettem!” – kezdte a Hot!-nak a színész. Az interjúban Görög László kislánya is szóba került. „A lányunk, Gizi már iskolás, szerencsére nagyon jól érzi magát itt Budapesten, és az iskolában is jól fogadták.”

A Ványa bácsi - Buborékkeringő január 22-én debütált a Dunán – Fotó: Megafilm Service/Mihályi Szilvia

Görög László felesége partnere lett

A házaspár együtt szerepelt a Ványa bácsi – Buborékkeringő című filmben, mely január 22-én debütált a Dunán.

„Nagyon különleges ez a film, mivel egy színházi előadás játékfilmes feldolgozása lett. Ráadásul azokkal a színészekkel, akik az előadásban vannak.

A forgatás hangulata fergeteges volt, jó volt a helyszín, a stáb, az egész nagyon jó élmény volt!

– árulta el László.