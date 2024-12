Jolly több mint két évtizede megkerülhetetlen szereplője a hazai mulatózenei piacnak, ez idő alatt számtalan örök érvényű slágerrel örvendeztette meg a közönségét. A híresen hiú énekesen egyébként nem látszik az idő múlása, az idén 46 éves előadó most is nagyon fitt, bár az elmúlt időszakban egy kicsit ő is elengedte a gyeplőt, aminek következtében felkúszott rá pár felesleges kiló.

Jolly az egész életét a színpadon tölti, nem mindegy, hogy milyen kondícióban van (Fotó: Vendel Lajos)

Jolly harca

Az énekes természetesen nem hagyta, hogy olyan mértékű hízásnak induljon, amit már lehetetlen, vagy nagyon nehéz kordában tartani, úgyhogy az első pár kilónál úgy döntött, hogy elejét veszi az elhízásnak és konditerembe megy. Nem könnyű egy ilyen elfoglalt embernek új programokat beilleszteni a mindennapjaiba, de Jolly számára ez most mindennél fontosabb. Szeretne ugyanis karácsonykor finom és bőséges fogásokat fogyasztani, így belátta, hogy a valamit valamiért elv alapján muszáj lesz átrendeznie a határidőnaplóját.

Jollynak nem elég, hogy jó a hangja, ő jól is akar kinézni (Fotó: Mediaworks archív)

Égjen a zsír!

Jolly már hetek óta súlyzókkal formálja a testét, aminek egyébként már most szemmel látható eredménye van: karcsúbb lett. Az énekes az elért eredményről egy Instagram-fotót is megosztott, amihez viccesen csak ennyit írt: