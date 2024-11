Nem hiszed el, ki reagált a Nemzet Színészének álláshirdetésére

Egészen hihetetlen, egyben elképesztően szerethető videót tett ki közösségi oldalára az Örkény István Színház. A teátrum mérlegképes könyvelőt keres, de nem akárhogy! Az álláshirdetéshez ugyanis sikerült megnyerniük a társulat tagját, a Nemzet Színészét, Pogány Juditot!

Pogány Juditnak, a Nemzet színészének álláshirdetése sokak szívét megdobogtatta (Fotó: Keleti Éva)

„Jó napot kívánok mindenkinek, minden érdeklődőnek! Nem tudom, mennyire ismernek, én Pogány Judit vagyok, színész, és hallottam, hogy a színház pillanatnyilag a gazdasági irodában emberhiányban szenved és könyvelői állást hirdettek. No, most tudják, nem tudják rólam, én eredeti végzettségem szerint vállalati statisztikus, tervező és könyvelő vagyok. Megmondom őszintén, engem nagyon bánt, hogy én nem tudok jelentkezni erre a feladatra, ugyanis annyira szeretem a gazdaságis csajokat, annyira helyesek. Én sokszor csak azért bemegyek hozzájuk, hogy lássam őket, meg köszönjek nekik. De tudják, egyéb irányú elfoglaltságaim miatt nem tudom bevállalni, hogy mint könyvelő is funkcionáljak ennél a színháznál. Most például Anyám tyúkja 1 megy ma este, és hát örülök, ha kész leszek így kezdésre. Nem tudok már többet vállalni, elmúltam már 80 éves...”

– hallható videó elején, melynek folytatása is figyelemre méltó. Pogány Judit egyszerre szerény, szeretetteljes és őszinte szavai rengeteg embert szíven találtak. Köztük Molnár Piroskát, aki szintén a Nemzet Színésze.

„Juditkám, egy cipőben járunk! Én is Közgázt végeztem és boldogan jelentkeznék, akár másodállásban is, de az időmből nem futja!”

– reagált a művésznő.

„A mérlegképes könyvelők nevében köszönöm. Ez a legtündéribb álláshirdetés, amit valaha láttam!”

– írta egy pénzügyes.

„«Nem tudom, mennyire ismernek...» – a művésznő nagyságával fordítottan arányos, de tőle semennyire sem szokatlan szerénység”

– fogalmazott egy színházkedvelő.

Az Örkény István Színház Facebook-oldalán közzétett, nem mindennapi videót pedig kötelező mielőbb megnézni! Már csak azért is, mert a jelentkezési határidő 2024. november 10-e, vasárnap. (Az állással kapcsolatos további részletek az alábbi videó alatt található „Továbbiak” feliratra kattintva érhető el.)