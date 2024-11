Papp Szabi a családjáról vallott: „Úgy élem az életemet, és arra nevelem a gyerekeimet is..."

Papp Szabi a Megasztár zsűrijében ülve új arcát mutatta meg, ez pedig nem véletlen: zsűritársaival sorsokról kell döntenie. Múlt héten már összeállt az élő show-s csapat első fele, most vasárnap pedig további tizenkét énekes fog párbajozni, közülük ismét csak hatan jutnak tovább…

Papp Szabi a komoly oldalát mutatja a Megasztár 7. évadában, a fő szempont nála nem feltétlen az énektudás (Fotó: TV2)

„A győztes lesz az új Rúzsa Magdi vagy az új Caramel”

A mindig vidám rocker a Metropolnak nyilatkozva elismerte: „Engem többnyire szórakoztató műsorokba hívnak, amit élvezek, szeretek viccelődni, röhögök, ha épp az »kell«. De most nem ezért vagyok itt. Persze a Megasztárban is a szórakoztatás a cél, de a középdöntő nem gyerekjáték, itt komoly a tét” – fejtegette Szabi, aki nem egyszer vitába is keveredett már a zsűritársaival egy-egy döntést illetően.

„Itt sorsokról döntünk. Lehet, hogy valakit egész életére elintézünk egyetlen döntéssel – legyen az pozitív, vagy negatív.”

De szigorúnak kell lennünk, hiszen a győztes lesz az új Rúzsa Magdi vagy az új Caramel

– fogalmazott Szabi.

Papp Szabi a Megasztárról: „A zsűritársaimon van is mit tisztelni”

„Nekem nem csak az éneklés számít. Ha összeáll a tizenkét fős mezőny, ott már énekileg mindenki jó lesz, megvan az istenadta tehetségük. Várom az élő show-t, ahol már a személyiség dönt a nézőknél. Addig is, még a következő adásban is a zsűrinek kell határoznia, és persze, vannak köztünk viták. De mérhetetlenül élvezzük a feszült pillanatokat is. Kiállok a véleményemért, de meggyőzhető vagyok.”

Úgy élem az életemet, és arra nevelem a gyerekeimet is, hogy figyeljenek a mellettük állóra. Olvassanak mindennek utána, hallgassák meg a másik ember véleményét is.

„Ez nem egyenlő a befolyásolhatósággal! Én is tisztelem mások véleményét, és a zsűritársaimon van is mit tisztelni” – ismerte el Papp Szabi.

A zsűrinek egyre nehezebb a dolga, a középdöntőben hirtelenhalál és párbaj során kell dönteniük az énekesek sorsáról (Fotó: TV2)

Vérbeli rocker lévén felmerül a kérdés: mennyire elfogult ennek a műfajnak a képviselőivel.

„Nem vagyok részrehajló!” – szögezte le. „Ha én leülök a zongorához vagy egy gitárral, a lelkem szigeteiből rock tör elő, gyerekkorom óta így van. De ez nem jelenti azt, hogy ne érteném, ne ismerném el, ne szeretném a többi műfajt – na jó, talán a germán techno kivételével” – viccelődött a Supernem nevű zenekar egykori frontembere. „A kilencvenes években nyílt ki a zenei csipám, egész nap szólt otthon a zene, a kocsiban is, mondhatni, mára slágerérzékeny lettem. Így nálam tényleg nem a műfaj dönt majd” – tette hozzá.