Keleti Andrea és férje már 28 éve szeretik egymást töretlenül, ebből 25 éve házasok. A táncospár sosem rejtette véka alá, hogy köztük kilenc év a korkülönbség, azonban ez cseppet sem zavarja őket, sőt, hatalmas összhangban élnek együtt. A napokban a táncosnő a Palikék Világa YouTube-csatornán az Egy Ritmusban című műsorában beszélt arról, hogy mennyi az ideális korkülönbségek párkapcsolatban.

Keleti Andrea Palikék Világa műsorban való szereplése során meglepő titkot árult el a férjével való kapcsolatáról (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin / Bors)

Már 16 évesen kijelentette Kovács Zoltán, hogy Keleti Andrea lesz a felesége

Mint azt már korábban is elmondta Keleti Andrea férjével a táncrévén ismerkedtek meg, sőt, tanár-diák kapcsolat volt közöttük. A táncos elárulta, hogy már megismerkedésükkor is odáig volt érte Zoli.

Viccesen indult a mi történetünk! Az első ilyen komoly bejelentkezése, akkor volt, amikor a táncos csapattal mentünk egy versenyre. Ő mellette ott állt a gyönyörű barátnője körülbelül 16 évesek voltak, mellettem pedig az udvarlóm, és akkor azt mondta az akkori páromnak: ha tetszik neked a csajom, akkor cseréljünk!

– nevetett Andi, aki folytatta a története.

„Már 15 évesen mondta, hogy én leszek a felesége, mert annak idején olyan helyen volt a tánciskola, ami közlekedési eszközzel nehezen megközelíthető volt.”

Ezért csomó fiatalt én állandóan furikáztam a kocsimmal be a városba, hogy a villamosra vagy a metróra föl tudjanak szállni. Már akkor mondta, hogy úgyis te leszel a feleségem

– emlékezett vissza a táncművész, aki elárulta, hogy akkor még nem gondolta komolyan ezeket a mondatokat.

Keleti Andrea férje már 16 évesen megmondta, hogy elveszi feleségül a táncost (Fotó: Bors)

Keleti Andrea szerint követni kell a változásokat

A táncosnő és a férje idén ünnepelték a 25. házassági évfordulójukat. Andi és Zoltán életében a versenytáncot felváltotta az oktatás, manapság már pároknak tartanak táncórákat, ami a résztvevők számára nemcsak szabadidős elfoglaltságot jelent, hanem sokszor párterápiát is.

„Ahogyan a mi házasságunkban, úgy a párok esetében is nagy mágus a férjem: ha feszültség adódik, rögtön felderíti az okát, és nagyszerű humorral azonnal egyenesbe hozza őket” – ecsetelte a tánctanár, aki azt is elárulta, hogy ezek a trükkök nem csak az órákon válnak be.

Ez nálunk is működik, hála az égnek! Persze a kapcsolaton mindig dolgozni kell, mert az élet változik körülöttünk.

– mesélte Andi korábban a hot! nmagazinnak.