Tolvai Reni szívszorító vallomás: „Bántott, de tudtam, hogy én tehetek róla”

Hét hónap alatt tizenhét kilótól szabadult meg Tolvai Reni (29). Az énekesnő több mint két ruhamérettel lett soványabb az életmódváltásának köszönhetően. Szigorú felügyelet alatt fogyott, mindig le kellett fotóznia, mit eszik, reggel és este pedig elküldte, mennyit mutat a mérleg, hogy a tanácsadója ellenőrizhesse. Természetesen az életmódváltás együtt jár azzal, hogy mozogni kell, éppen ezért heti négyszer másfél órát sportol.

Mindennek fényében kijelenthető, hogy Tolvai Reni alaposan megküzdött azért, hogy bomba formába hozza magát, amire méltán büszke azóta is. Ezt pedig rendszerint szexi fotókkal erősíti meg, amiket a közösségi oldalán oszt meg. Ám most az aranytorkú énekesnő egy előtte-utána képpel és érzelmes sorokkal nyílt meg teljes átalakulásáról, és arról, hogyan is élte meg.

„Ugyanaz a színpad, ugyanaz a verseny, csak egy pár év távolságra… Utáltam edzeni, mindig azt mondtam, hogy nekem az a heti 3szor 1óra sem fér bele az időmben. Bár általánosságban egészségesen étkeztem, de jóval többet mint amire szükségem van. Volt egy olyan pont amikor elegem lett abbol a bókból amit mindig kaptam ami így szólt "pedig milyen szép az arca", ebben a "pedig" volt az ami bántott de tudtam, hogy én tehetek róla senki más” – kezdte Reni érzelmes bejegyzését, amit így folytatott:

„Majd elkezdtem az életmódváltást ami nagyon sikeres volt, 7-8 hónap alatt nagyon sok felesleg lement. Boldog voltam és büszke viszont azt láttam, hogy oké jóval kisebb vagyok viszont ez a puha hatás , amikor nem vagy már duci de nem vagy feszes izmos sem. Elkezdtem edzeni egyedül , lementem a terembe hébe hóba, csináltam egy selfiet, 2 szett guggolást meg futópadon sétáltam és azt hittem, hogy hu de jót edzettem” – az énekesnő ezután segítséget kért az edzéshez.

„Példaértékű a szigorúsága és az hogy elhitette velem első perctől, hogy megtudom csinálni. Jelenleg most itt tartunk, van még hova fejlődni, de en nagyon hálás vagyok, hogy mostmár nem birom sport nélkül az életem. Ez volt az én kis storym , köszönöm ha elolvastad. Love.TR” – olvasható Reni szavai.